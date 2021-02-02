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Siyaset CHP'li Tunç Soyer canlı yayında konuştu: Felaketi yaşıyoruz
Siyaset

CHP'li Tunç Soyer canlı yayında konuştu: Felaketi yaşıyoruz

Altyapı sorunları nedeniyle en ufak yağışta sel ve taşkınların olduğu İzmir'de yoğun yağışlar şehrin büyük bölümünü adeta felç etti. Canlı yayında konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bütün derelerimiz taştı. Çok büyük bir felaket ile yüz yüzeyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:43:00 -
CHP'li Tunç Soyer canlı yayında konuştu: Felaketi yaşıyoruz

İzmir, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yoğun yağış nedeniyle ilde su taşkınları yaşandı. Derelerin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki son durum hakkında Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

Şehirde tüm derelerin taştığını ve büyük bir felaketle yüz yüze olduklarını söyleyen Soyer, "Son 24 saat içinde 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Yıllık toplam 717 kilogram yağış düşüyor. Son 24 saat içinde 126 kilogram. Bu olağanüstü bir rakam. Büyük bir felaket. Bütün derelerimiz taştı. Çok büyük bir felaket ile yüz yüzeyiz. Yağış maalesef öğle saatlerinden sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Umarız şiddetini artırmaz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Türk

Siyonist masaon tarikatı yavşak
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özkan

Senin gibileri oldukça bu Şarkı devam eder !! İzmirin yüz karası izmirli olmayan!!
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