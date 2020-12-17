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Aktüel CHP'li Torun'dan Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP'li Torun'dan Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açıklama:

"Mahkemenin bu kararı bizim için yok hükmündedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:22:47 -
CHP'li Torun'dan Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmasına ilişkin "Mahkemenin bu kararı bizim için yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Menemen Belediyesinin yeni başkan vekilinin, 1 Aralık'ta Belediye Meclisi'nde yapılan görüşmelerden sonra kura yöntemiyle belirlendiğini hatırlattı.

Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin demokratik kurallara uygun olarak yapılan seçimi içine sindiremediğini aktaran Torun, yargı eliyle bir hukuk skandalına imza attığını iddia etti. Torun, "Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, kurallarını kendilerinin belirlediği kura seçimine itiraz etmiş, İzmir 2. İdare Mahkemesi de seçimleri iptal etmiştir. Bu en hafif tabiriyle hukuksuzluktur, vicdansızlıktır." ifadesine yer verdi.

1 Aralık'ta tüm partilerin gözünün önünde yapılan kuranın tüm kurallarının AK Parti'li yöneticiler tarafından belirlendiğini belirten Torun, o gün Belediye Meclisi'nde bulunan herkesin buna şahit olduğunu, kendilerinin de bu kurallara itiraz etmediğini ve çıkacak sonuca saygı duyacaklarını söylediklerini anlattı. Torun, şunları kaydetti:

"Şimdi kendi adayları seçilmeyince çamura yatanların bu hukuksuzluğuna ne diyeceğiz? Önce seçimi çalmak için belediye meclis üyelerine baskı yaptılar, sonra kuradan çıkan sonucu da hazmetmediler. Her fırsatta 'milli irade' diyenler, şimdi milli iradeyi gasbetme, hukuku da buna alet etme peşindeler. Açıkça söylüyorum, mahkemenin bu kararı bizim için yok hükmündedir. Menemen halkının iradesinin çalınmasına, milli irade hırsızlığına asla izin vermeyeceğiz."

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