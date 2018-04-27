CHP'li Tezcan: Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

15 MİLLETVEKİLİNİN CHP'YE GERİ DÖNÜP DÖNMEYECEKLERİ KONUSU

Söz konusu 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönüp dönmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine de Tezcan, bugünkü siyasetin gündeminin bu isimlerin geri dönüp dönmemesi olmadığını savundu.

Tezcan, "Arkadaşlarımız kendi milletvekillikleri hesabını yaparak bu işe girmemişlerdir. Bu meselenin tartışılması arkadaşlarımızın attığı adımı hafifletmek olur" dedi.

Milletin, bu isimlerin attığı adımı takdir ettiğini belirten Tezcan, meseleyi bir geri dönüş ya da koltuk tartışması eksenine sıkıştırmayı doğru bulmadıklarını vurguladı.

Tezcan, cumhurbaşkanı adayının açıklanması için son tarihin 5 Mayıs olduğunu hatırlattı.

Bu süreci hiçbir zaman aday ismi ya da isimler üzerinden tartışarak yürütmediklerini, önemli müzakere sürecinin devam ettiğini, isimlerin, tartışmanın merkezine oturtulmasının müzakereye zarar vereceğini ifade eden Tezcan, "Mesele sadece cumhurbaşkanı adayı ismi değildir, siyasi partilerin milletvekili seçimine girerken oluşturacakları ittifak meselesidir" diye konuştu.

Tezcan, en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu savundu.

Abdullah Gül'ün çatı aday olması için CHP'nin bir baskısının olup olmadığı sorusuna Tezcan, "Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. Başından beri tutumumuz bellidir. İsimler üzerinden değil, bir geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz. Bu hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz" karşılığını verdi.

ESKİ PARTİLİ SALONDAN ÇIKARTILDI

Tezcan'ın açıklamaları sırasında salonda bulunan ve eski CHP Samsun Asarcık İlçe Başkanı olduğunu söyleyen Bülent Baskın, zor durumda olduğunu, yardım istediğini belirterek Tezcan'dan kendisini dinlemesini istedi.

Baskın, güvenlik görevlileri ve partililerce basın toplantısının yapıldığı alandan uzaklaştırılarak genel merkez binası dışına çıkartıldı.



BÜLENT TEZCAN’I PROTESTO EDEN CHP’Lİ KONUŞTU



Partisinin genel merkezinde 24 Haziran genel seçimlerine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konuştuğu sırada Samsun'un eski Asarcık İlçe Başkanı Bülent Baskın tarafından protesto edildi.



2017 yılında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclisteki grup toplantısının ardından kürsüden indiği sırada da çocuğunu yanına alarak bir protestoda bulunan Baskın, “Partimizin karşılıksız neferiyim. Üç kuşaktır ailecek Cumhuriyet Halk Partili olmanın bedellerini ödedik karşılıksız. En son 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldum. Daha evvelden 7 yılda ilçe başkanlığı yaptım Sayın Baykal ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu döneminde. 2014 yerel seçimlerinde aday olurken diğer partilerden bana teklifler geldi ama kabul etmedim. Partimi satmam dedim. Sayın Genel Başkanımız ve yardımcıları 'Partimizin orada neferi ol, sana her konuda yardımcı olacağız' dediler. Kendi nakliyat işlerim vardı. Hepsini partimin hizmet binasına harcadım. Çocuğumun rızkını oraya harcadım. İflas ettim” ifadelerini kullandı.



2014 yılında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına 3 kez gittiğini belirten Baskın, “Ayrıca tüm genel başkan yardımcılarının da yanına gittim ama hiçbir duyarlılık görmedim. Acıma hissi tamamen bitmiş. Ben kira veremiyorum, tüm rızkımızı partimize harcadım. Genel Başkanımız diyor ki 'Hiçbir çocuk yatağa aç girsin istemiyorum.' Ama kendi partisinin neferinin evladını dikkate almıyor. Zoruma gidiyor bunlar. Bizler partinin gerçek sahipleriyiz. Anadolu’nun evlatlarıyız. Genel Başkanımız hiçbir şekilde sahip çıkmadı bana. Kökten ailecek parti için yıllardır mücadele etmiş, bedel ödemiş biriyim. Ben partime milletvekili adayı olamıyorum. Fakat Sayın Öztürk Yılmaz Bey çıkıp diyor ki, 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım.' Partiye hiçbir katkısı olmamış. Bunlar benim zoruma gitti. Bu sebepten bugün oraya gittim. İstiklal Marşı ve bayrak düşmanlarıyla birliktelik sağlamayın dedim. Bizler partini neferiyiz bizlere sahip çıkın” diye konuştu.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından kendisinin aday adaylık ücreti olan 11 bin liranın ödenmesini isteyen Baskın, “Sayın Genel Başkanım diyor ki 'İnsanlar kendilerini yakıyor.' O insanlar zor durumlara girmiş. Evlerine hacizler gelmiş. Bunu dile getiriyor ve haber niteliği olmayan insanların cenazeleri üzerinden reklam yapıyor. Bizde mi kendimizi yakalım” şeklinde konuştu.



Mecliste 2014 yılında Kılıçdaroğlu ile aralarında yaşanan olaya da değinen Baskın, “Ben Genel Başkanımızın yanına 3 kez gittim. En son gitmemde de dedim ki 'Efendim işte evladım, biz mağduruz, bize sahip çıkın dedim. Ben daha konuyu anlatırken Genel Başkanımız yürüdü gitti. Beni dikkate bile almadı. Orada bir provokasyon olmuş gibi oldu. Fakat biz oraya Genel Başkanımız ile görüşmeye gitmiştik. Ben o gün istifa ettim. Fakat bunlara rağmen istifamı kabul etmediler. Hala partiye üyeyim. 'Partimizin neferi, istifa etmek olur mu?' demişler. CHP’liyim demek yürek isteyen bir ilçede Bülent’ten başka kim yapar. İstifamı bile kabul etmemişler. Bu sebepten tepkiliyim Genel Başkanıma” dedi.



Bugün Bülent Tezcan konuşma gerçekleştirdiği sırada Tezcan’ın üzerine yürüdüğü anları anlatan Baskın, şunları kaydetti:

“Bugün ben Bülent Tezcan Bey'i defalarca aradım. Politik söylemlerle geçiştiriyorlardı beni. Bugün ben orada tepkimi göstermek istedim. Fakat konuşturmadılar. Ben çekirdekten gelen partiliyim. Partimizden alacağım ücretler var. Partimizin hizmet binasına harcadığım ücretler var. O zamanlarda 70 bin liraydı. Şuanda çıktı 250 bin liraya.”