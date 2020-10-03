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Gündem CHP’li tekmeci Başkan alkollü çıktı
Gündem

CHP’li tekmeci Başkan alkollü çıktı

Fethiye’de tatil yapan bir vatandaşı darp ederek arabasını tekmeleyen Cumhuriyet Halk Partili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bütün bunların üstüne bir de alkollü çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:08:00 -
CHP’li tekmeci Başkan alkollü çıktı

Alkollü olduğunu iddia ettiği vatandaşı darp eden CHP’li Fethiye Belediye Başkanının yalanı elinde patladı. Saldırgan Başkan Alim Karaca’nın 0.38 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Hem iftira, hem darp!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol tartışması sırasında CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve koruması, Çağlar Özbakır adlı tatilcinin aracını tekmelemiş, bu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olay sonrası tatilcinin alkollü olduğunu iddia etmişlerdi.

CHP’li Belediye Başkanın attığı iftira ve vatandaşı darp ettiği gerçekler gün yüzüne çıktı. Fethiye devlet hastanesinden alınan rapora göre, CHP’li başkanın alkollü, darp edilen vatandaşın ise alkollü olmadığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

Ali koyuncu

Chp nin işi bu içmek sabaha kadar sigara kahve içki başka işleri yoktur
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Mülhem

Bu chpliler şeytanın talebesidir.Bunlar da her şer olur. İyisi az kötüleri çoktur bunların.
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