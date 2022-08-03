  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde işçiler ayaklandı
Gündem

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde işçiler ayaklandı

CHP'li Kadir Albayrak'ın idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde işçiler ek zam talebiyle eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 20:05:00 -
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde işçiler ayaklandı

Belediye önünde toplanan 300 civarında işçi, ek zam talepleriyle ilgili görüşmelerin bir an önce tamamlanması talebiyle pankart açtı, alkışlı protestoda bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, tüm üyeler için ek zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sendika üyesi işçilere seslenen Çalışkan, "Zam talebi için gerekli görüşmeleri yaptık. Bu maaş, ücret meselesini gayet net ifade ettik. Bugün itibarıyla hepimizin çok zor durumda olduğunu kendileri de görüyor. Önümüzdeki günlerde zaten bir heyet CHP ile bir görüşme de yapacak." diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23