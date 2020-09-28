CHP'li Taşkın'dan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Engellilerin, özelde de işitme engellilerin sorunlarının pandemi nedeniyle daha da derinleştiğinin farkındayız. Bu nedenle yerel yönetimlerimizin sorun alanlarına hızla müdahale etmesi için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşkın, yazılı açıklamasında, işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2009'dan bugüne her yıl eylül ayının son haftasının Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olarak düzenlendiğini hatırlattı.

Tahminlere göre dünyada yarım milyara yakın, Türkiye'de ise 3 milyon civarında işitme engelli bulunduğunu ifade eden Taşkın, CHP'nin engellilerin eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket ettiğini belirtti.

CHP'nin, iktidara geldiğinde insan hakları temelli ve hak odaklı bir yaklaşımı yaşama geçireceğini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki yandaşlık değil vatandaşlık temelli, insan hak ve haysiyetine uygun nesnel bir duruşu sergilemek anayasal yükümlülüğümüzdür.

Engellilerin, özelde de işitme engellilerin sorunlarının pandemi nedeniyle daha da derinleştiğinin farkındayız. Bu nedenle yerel yönetimlerimizin sorun alanlarına hızla müdahale etmesi için gayret ediyoruz. Merkezi hükümeti de yükümlülükleri konusunda sürekli uyarıyoruz. En son EKPPS konusunda yayınladığımız basın açıklamasıyla bu konuya dikkat çektik. Sınavın güvenli bir biçimde ve 2020 yılı bitmeden gerçekleştirilmesini önerdik. Bu işitme engellilerin de en önemli taleplerinden birisidir."

Taşkın, MEB'in uzaktan eğitim hakkında bilgilendirme videolarında işitme engelliler için tercüman ve altyazı bulunmadığını belirterek, işitme engellilerin sorunlarının çözümünde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün daha aktif olmasını istedi.

- "Çok sayıda ilimizde tercüman mevcut değil"

İşitme engelli çok sayıda çocuk ve yetişkin kullanıcının cihazlara erişmekte ve yenilemekte zorlandığını ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Ara kablo, pil gibi zorunlu ihtiyaçlar karşılanamıyor. İki kulağında sorun olanlara tek cihaz yazılması gibi uygulamalar devam ediyor. SGK geri ödemelerinin yetersizliği ve yükselen kurlar sebebiyle 'ara farklar' giderek açılıyor, ciddi bir mali yük oluşturuyor. Diğer bir sorun işitme cihazı kullanımında gecikilmesidir. Bu durumun yarattığı pek çok sorun arasında alzaymır hastalığını tetiklemesi de ayrıca vurgulanmalıdır."

Beş yılda bir işitme cihazını yenilemesi gereken vatandaşların pandemi nedeniyle hastaneye gidemediğini, yenileme işlemlerinin geciktiğini aktaran Taşkın, engelli heyet raporu randevularının alınamadığını, bu konunun sürüncemede bırakıldığını savundu.

Taşkın, YHT'de seyahat etmek isteyen engelli yolculara "kota" uygulanmasına dair şikayetlerin olduğunu ileri sürerek, bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

İşaret dili tercümanlarının yetersizliğinin sorun olmaya devam ettiğini belirten Taşkın, "Çok sayıda ilimizde tercüman mevcut değil. Partimiz 2018 Seçim Bildirgesi'nde, 'Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız' vaadinde bulunmuştur. Engellilere sunulan hizmetlerin tek elden ve hızla gerçekleştirilmesi en önemli önceliklerimizdendir." ifadelerini kullandı.















