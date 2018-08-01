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CHP'li Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

Terörle mücadele operasyonlarının karşısında duran CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, PKK demeden terörü lanetlemesi samimiyetsiz geldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
CHP'li Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı başlattığı mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlamasına ilk karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu.

PKK, 11 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Örgütü sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter'dan terörü lanetlemek istedi.

PKK DEMEDEN TERÖRÜ LANETLEMEK...

Terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü lanetleyen CHP'li vekile takipçileri de tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. chp
  4. Sezgin Tanrıkulu
  5. SİYASET Haberleri

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