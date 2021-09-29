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Siyaset CHP'li Tanju Özcan'dan yeni mülteci provokasyonu
Siyaset

CHP'li Tanju Özcan'dan yeni mülteci provokasyonu

Mülteci düşmanlığıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir nikah töreninde yine mülteci provokasyonu yaptı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En az 3 çocuk yapın" tavsiyesine karşı çıkarak "kimin ne kadar çocuk yapacağına karışamazsınız" diyen CHP'nin kurallarını çiğneyen Tanju Özcan, "Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. En az 6 çocuk yapın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 15:35:00 - 2021-09-29 15:35:22

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu kentin tanınmış ailelerinden Serkan Üsküp ile Ahsen Koç’un nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikahlarını kıyan Özcan, gelin ve damadı tebrik ettikten sonra çiftlere çocuk tavsiyesinde bulundu.

Nikah töreninde bile mülteci düşmanlığı yapmaktan geri durmayan faşist Tanju Özcan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. En az 6 tane çocuk yapın."

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