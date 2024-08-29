CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?

ÖZEL HABER Yücel Kaya

Rize’nin Pazar ilçesinde düzenlenen festivale CHP’li Sinop Belediye başkanı Metin Gürbüz de katıldı. Gürbüz’ün yanında eşi Özlem Gürbüz’de bulunuyordu. O sırada protokole gelen üç jandarma subayından birisi başkanın eşinin elini sıkarak “Hoş geldiniz” dedi. Diğer subaylar da protokoldeki yerlerine geçtiler.

Diğer iki subayın karısının elini sıkmaması Sinop Belediye başkanının canını çok sıktı. “Subaylar neden karımın elini sıkmadı” diye isyan etti. Ancak bu isyan başkana yetmedi.

Haberin daha ilginç tarafı ise Gürbüz’ün konuyu Türkiye’nin gündemine taşıması oldu. Gürbüz’e göre iki subayın karısının elini neden sıkmadığı Türkiye’nin gündemine taşınmalıydı!

Bu arada Sözcü gazetesi de hazırda bekliyordu. Başkan bu derdini! SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz hafta sonu Rize’nin Pazar ilçesinde Fındıklı ve Hopa belediyelerinin düzenlediği bir etkinlik vardı. Ben de eşimle birlikte gittim. Törende akşam saatlerine doğru 4 jandarma geldi. Biri bize selam verdi, benim, eşimin ve oradakilerin elini sıktı. Ancak diğerleri eşimin elini sıkmadı. Hatta bir tanesi elini geri çekti… Eşim de ben de çok üzgünüz ve bu olaydan dolayı da kaygılandık.” Dedi.

Karısının eli sıkılmadığı için kaygılanan CHP’li Başkan’ın derdi artık Türkiye’nin derdi olmuştu. Sözcü gazetesi de mal bulmuş mağribi gibi olaya atladı. Tabi manşet hemen hazırlandı.

LAİK CUMHURİYETTE KADIN ELİ SIKMAYAN SUBAYLAR VAR!

Sözcü gazetesi haberi “Atatürk Türkiye’si bu olayı da gördü” alt başlığı ile verirken “Rize’nin Pazar ilçesinde düzenlenen festivalin protokolünde, üç jandarma subayı, Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün eşi Özlem Gürbüz’ün elini sıkmadı.” Diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 subayını okurlarının hedefine oturttu.

Gazete! “Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, önceki gün eşi Özlem Gürbüz ile birlikte Rize’nin Pazar ilçesinde bir festivale katıldı. Festival sırasında 4 jandarma subayı da protokolün olduğu bölüme geldi. Subaylardan biri Belediye Başkanı Gürbüz ve eşinin elini sıkıp “Hoşgeldiniz’’ derken diğer üçü başkanın elini sıkıp, eşininkini sıkmadı. Biri de elini geri çekti ve Özlem Gürbüz’ün eli havada kaldı.” Diyerek olayı ajite etti.

Hatta bu Türkiye’nin en önemli olayı imiş gibi haberini de belgelendirerek Sol Parti PM üyesi Alper Taş’ı da bu tokalaşmama skandalına! Şahit olmasını bir belge olarak sundu. Bozacının şahidi şıracı da böylece habere konu edildi.

ATATÜRK TÜRKİYE’Sİ BU OLAYI DA GÖRDÜ.

Olayın Cumhuriyet tarihinde ilk kez rastlandığını dile getiren Sözcü gazetesi “Atatürk Türkiye’si bu olayı da gördü diyerek tam sayfa manşetten girince Türk halkı İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı, TSK’nın Kuzey Irak’ta, Kuzey Suriye’de PKK YPG’ye karşı yürüttüğü mücadeleyi, Rusya Ukrayna savaşını ve olası çıkacak üçüncü dünya savaşını unutarak CHP’li Sinop Belediye Başkanı’nın eşi Özlem Hanımın “elini” düşünmeye başladı.

Vatandaşlardan bir kısmı “karısının eli sıkılmalıydı” derken bir kısmı da “karısının eli sıkılmamalıydı” diye görüş bildirdi. Şimdi Sözcü sayesinde Türkiye bunu konuşuyor;

CHP’li başkanın karısının eli sıkılmalı mı? Sıkılmamalı mı?