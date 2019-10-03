0553 313 94 23

CHP’li Sinan Aygün döneminde bile yaşanmamıştı! ATO’da içki rezaletinden sonra gezi sanatçılarına destek skandalı

21 Eylül 2019’da açılışını Emine Erdoğan’ın yaptığı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin kapanış resepsiyonunda alkollü içki rezaletine imza atan Ankara Ticaret Odası (ATO) ile ilgili yine skandal bir gelişme daha yaşandı. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz ile ilgili skandal ifadeler kullanan ve CHP’li İmamoğlu’nun şakşakçılığına soyunan sözde sanatçı Gökhan Özoğuz ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak, “24 saat yaşayan Ankara üzerine yapacağımız projeler için desteğini aldık. Gençlerin sorunlarına yönelik sürpriz projelerde buluşacağız.” ifadelerini kullandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:25
CHP’li Sinan Aygün döneminde bile yaşanmamıştı! ATO’da içki rezaletinden sonra gezi sanatçılarına destek skandalı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışına katıldığı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin kapanışında alkol servisi rezaleti yaşandı. Ankara esnafından toplanan paralarla Ankara Ticaret Odası (ATO)’nun düzenlediği resepsiyonda, davetlilerin yanı sıra ATO personellerinin de su gibi alkol tükettiği ve resepsiyonda rezalet görüntülerin yaşandığı öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinin gözleri önünde yaşanan rezaletten sonra bir skandal gelişme daha yaşandı. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, CHP şakşakçısı sözde sanatçı Gökhan Özoğuz ile bir araya gelerek Ankara için ortak projeler yapacaklarını twitter hesabından duyurdu.

Zil zurna sarhoş olup Twerk dansı yaptılar

19-20-21 Eylül tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ve 2 milyon TL’ye mal olduğu öğrenilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Etkinliğin kapanış günü olan 21 Eylül’de davetlilere sınırsız alkollü içki ikramı yapılan resepsiyonda rezalet görüntüler yaşandı. Sarhoş hale gelen bazı kadın personellerin Latin Twerk dansı olarak bilinen ahlaksızlık gösterisinde bulunduğu ifade edilirken, ATO personellerinin ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aşırı alkol tükettiği gecede yaşanan rezaletin ATO meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

CHP şakşakçısı Gökhan Özoğuz ile ortak proje yapacaklarmış

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun şakşakçılığına soyunan ve 15 Temmuz ile ilgili skandal sözler sarf eden Athena grubunun solisti sözde sanatçı Gökhan Özoğuz’u ziyaret ederek Ankara’da ortak projeler yapacaklarını twitter adresinden duyurdu. Yılmaz, Ak Parti hükümetini eleştirerek adeta siyasete soyunan Gökhan Özoğuz ile çektirdiği fotoğrafı twitter’da “Müzik dünyamızın renklerinden olan Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz ile İstanbul’da başkentimiz Ankara’yı konuştuk. 24 saat yaşayan Ankara üzerine yapacağımız projeler için desteğini aldık. Gençlerin sorunlarına yönelik sürpriz projelerde buluşacağız.” ifadeleriyle paylaşarak Gezici sözde sanatçıya övgüler yağdırdı. Aynı zamanda Kent Konseyi başkanlığı da yapan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın, AK Parti’nin desteği ile seçimleri kazanan Başkan Gürsel Baran’ın yönetiminde AK Parti karşıtı her türlü oluşuma destek verdiği öğrenildi.

Mansur Yavaş’ın “anlamaması” gerekiyormuş

Yeniakit.com.tr’ye konuşan ATO Meclis Üyesi, son günlerde ATO’da yaşanan skandalların utanç verici olduğunu dile getirerek, uzun yıllardır ATO’da meclis üyesi olduğunu ama hiçbir dönemde bu kadar kepazelik yaşanmadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın Ankara esnafından toplanan paralarla CHP destekçisi Gezi sanatçılarını konser türü etkinliklerle finanse etme amacında olduğunu ifade eden ATO Meclis Üyesi, ATO gibi siyaset üstü bir kurumu CHP çizgisinin de ötesine taşımaya çalışmakla suçladı. ATO Meclis Üyesi, ATO’da yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Böyle alkollü alem gecelerini CHP zihniyeti bile yapmadı. Sinan Aygün döneminde bile alkollü organizasyonlarımız yoktu. Milli muhafazakar çizgide olduklarını düşündüğümüz için desteklediğimiz bu insanlar esnafın parasıyla burada alkollü organizasyonlar yapıyorlar. Bundan son derece rahatsızlık duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşleri Hanımefendinin açılışını yaptığı bir organizasyonda böyle bir rezalet yaşanması akıl alır şey değil. Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile sıkı ilişkisinin sebebini sorduğumuzda ‘Mansur Yavaş’ın hükümetle ilişkisini normalleştirmeye çalışıyorum ama bunu Mansur Yavaş’ın anlamaması lazım.’ diye cevap veriyor. Uygulamalarına baktığımızda bırakın Mansur Yavaş’la hükümet yakınlaşmasını sağlamayı, ATO’yu CHP zihniyetinin güdümüne sokan uygulamalara imza attığına şahit oluyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:25
  1. İstanbul
  2. Emine Erdoğan
  3. Ankara Ticaret Odası
  4. Halil İbrahim Yılmaz
  5. CHP
  6. Gökhan Özoğuz
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. Gürsel Baran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    2. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    3. Muğla'da tırla çarpışan traktörün..
    4. Mısır tarlasında saklanan 50 kaçak..
    5. Dünyanın en güçlü top mermisini..
    6. CHP'li Çeşme Belediyesi denize de..
    7. Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak'..
    8. EYT’lilere kademeli emeklilik mi..
    9. Korkutan uyarı: Obez çocuk sayısı 250..
    10. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    11. İşte, OGM personel alımı yerleştirme..
    12. Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2..
    13. CHP’li Sinan Aygün döneminde bile..
    14. Park halindeki aracı ateşe verdiler
    15. İsrail ve Arap ülkeleri bir araya..
    16. Sefer görev emri nedir? Sefer görev..
    17. Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
    18. AK Partili başkan da nöbete indi
    19. CHP'den Muharrem İnce'nin ayağını..
    20. Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki çeken..
    21. Torbacılara suçüstü!
    22. Feci kazada sıkışan şoförün yardımına..
    23. Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması:..
    24. Şehitlere küfürler yağdırmıştı!..
    25. Yağmur uyarısı geldi! Yarın..
    26. Şimdi bu bir itiraf değil de ne?..
    27. EYT, af yasası süresiz nafaka çıkacak..
    28. 2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih..
    29. Polise saldıran teröriste cenaze töreni!
    30. Güney Afrika'da aslan kemiği kaçakçısı..
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor