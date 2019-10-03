CHP’li Sinan Aygün döneminde bile yaşanmamıştı! ATO’da içki rezaletinden sonra gezi sanatçılarına destek skandalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışına katıldığı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin kapanışında alkol servisi rezaleti yaşandı. Ankara esnafından toplanan paralarla Ankara Ticaret Odası (ATO)’nun düzenlediği resepsiyonda, davetlilerin yanı sıra ATO personellerinin de su gibi alkol tükettiği ve resepsiyonda rezalet görüntülerin yaşandığı öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinin gözleri önünde yaşanan rezaletten sonra bir skandal gelişme daha yaşandı. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, CHP şakşakçısı sözde sanatçı Gökhan Özoğuz ile bir araya gelerek Ankara için ortak projeler yapacaklarını twitter hesabından duyurdu.

Zil zurna sarhoş olup Twerk dansı yaptılar

19-20-21 Eylül tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ve 2 milyon TL’ye mal olduğu öğrenilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Etkinliğin kapanış günü olan 21 Eylül’de davetlilere sınırsız alkollü içki ikramı yapılan resepsiyonda rezalet görüntüler yaşandı. Sarhoş hale gelen bazı kadın personellerin Latin Twerk dansı olarak bilinen ahlaksızlık gösterisinde bulunduğu ifade edilirken, ATO personellerinin ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aşırı alkol tükettiği gecede yaşanan rezaletin ATO meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

CHP şakşakçısı Gökhan Özoğuz ile ortak proje yapacaklarmış

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun şakşakçılığına soyunan ve 15 Temmuz ile ilgili skandal sözler sarf eden Athena grubunun solisti sözde sanatçı Gökhan Özoğuz’u ziyaret ederek Ankara’da ortak projeler yapacaklarını twitter adresinden duyurdu. Yılmaz, Ak Parti hükümetini eleştirerek adeta siyasete soyunan Gökhan Özoğuz ile çektirdiği fotoğrafı twitter’da “Müzik dünyamızın renklerinden olan Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz ile İstanbul’da başkentimiz Ankara’yı konuştuk. 24 saat yaşayan Ankara üzerine yapacağımız projeler için desteğini aldık. Gençlerin sorunlarına yönelik sürpriz projelerde buluşacağız.” ifadeleriyle paylaşarak Gezici sözde sanatçıya övgüler yağdırdı. Aynı zamanda Kent Konseyi başkanlığı da yapan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın, AK Parti’nin desteği ile seçimleri kazanan Başkan Gürsel Baran’ın yönetiminde AK Parti karşıtı her türlü oluşuma destek verdiği öğrenildi.

Mansur Yavaş’ın “anlamaması” gerekiyormuş

Yeniakit.com.tr’ye konuşan ATO Meclis Üyesi, son günlerde ATO’da yaşanan skandalların utanç verici olduğunu dile getirerek, uzun yıllardır ATO’da meclis üyesi olduğunu ama hiçbir dönemde bu kadar kepazelik yaşanmadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın Ankara esnafından toplanan paralarla CHP destekçisi Gezi sanatçılarını konser türü etkinliklerle finanse etme amacında olduğunu ifade eden ATO Meclis Üyesi, ATO gibi siyaset üstü bir kurumu CHP çizgisinin de ötesine taşımaya çalışmakla suçladı. ATO Meclis Üyesi, ATO’da yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Böyle alkollü alem gecelerini CHP zihniyeti bile yapmadı. Sinan Aygün döneminde bile alkollü organizasyonlarımız yoktu. Milli muhafazakar çizgide olduklarını düşündüğümüz için desteklediğimiz bu insanlar esnafın parasıyla burada alkollü organizasyonlar yapıyorlar. Bundan son derece rahatsızlık duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşleri Hanımefendinin açılışını yaptığı bir organizasyonda böyle bir rezalet yaşanması akıl alır şey değil. Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile sıkı ilişkisinin sebebini sorduğumuzda ‘Mansur Yavaş’ın hükümetle ilişkisini normalleştirmeye çalışıyorum ama bunu Mansur Yavaş’ın anlamaması lazım.’ diye cevap veriyor. Uygulamalarına baktığımızda bırakın Mansur Yavaş’la hükümet yakınlaşmasını sağlamayı, ATO’yu CHP zihniyetinin güdümüne sokan uygulamalara imza attığına şahit oluyoruz.”