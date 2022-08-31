CHP'li SİHA Sezgin PKK'lı teröriste ağladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK’lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri bir torba içerisinde babasına teslim edildi.

CHP'li SİHA Sezgin duygulandı

O ana ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Aah ahh" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun paylaşımı tepkilere neden oldu. Sur'daki çukur ve hendek olaylarında 74 güvenlik görevlisi şehit olurken, 305 terörist etkisiz hale getirilmişti.

PKK cenazesine katılmıştı

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.