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Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler!

Terörle mücadelede büyük bir başarı sağlayan yerli ve milli üretim insansız hava araçları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:13:00 - 2020-05-25 13:27:27
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler!

Türkiye'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin terör örgütü olmadığını savunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ses geldi.

Terörle mücadeleden rahatsız oluyor

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı daha fazla teröristin ölecek olmasından rahatsızlığını ise şu skandal sözlerle dile getirdi: "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi 'çocuk oyuncağı', sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."

İşte o skandal tweet:

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Yorumlar

nil.x

akit seni bigün bu chp ......lerini haber yaptığın için milli gazeteyi müslümanlara iftira etmesinden dolayı bıraktığım için galiba bırakıcam çok az kaldı
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Ysf

Süha sezgin kapak olsun terör sevinci
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