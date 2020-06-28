CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ndan LGBT’ye skandal destek
Müslüman Türk toplumunun temeline dinamit döşeyen ve cinsiyetsiz bir toplu oluşturma amacı güden LGBTİ'li sapkınlara CHP resmen kucak açtı. Son olarak CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak sapkınlığa tam destek verdi.
Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ, tüm dünyada adeta bir zehir gibi hızla yayılıyor. Türkiye'nin yükselmesinin önünde takoz olmaz görevini üstlenen CHP ise sapkınlığa tam destek verdi.
CHP’li siyasetçiler ve gençlik kolları "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel sapkınlık projesi LGBT'ye destek veren paylaşımda bulundu.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan LGBT'ye destek açıklaması
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, LGBT'ye destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.
CHP Ankara İl Gençlik Kolları da yaptığı paylaşımda "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası" dedi.
CHP Ataşehir Gençlik Kolları ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Onur Haftası Kutlu Olsun #LGBT #LGBTI #OnurHaftası"