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Siyaset CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan haddi aşan ifadeler! Bebek katili İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu
Siyaset

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan haddi aşan ifadeler! Bebek katili İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu

CHP İstanbul Mileltvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda skandal ifadeler kullanarak, Türkiye ile terör devleti bebek katili İsrail'i bir tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:44:00 - 2021-06-05 14:52:11

 Yeniakit.com.tr 

CHP istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 'Türkiye’nin insan hakları, mağduriyetler ve adalet gündemi' başlığı altında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Tanrıkulu akılalmaz ifadeler kullanarak Türkiye'yi bebek katili İsrail ile bir tuttu.

Akıl dışı ifadeler!

İsrail'in çocuk katlimalarını hatırlatarak konuşmasına başlayan Tanrıkulu, "İsrail'e muhalif New York Times, ölen çocuklarla ilgili fotoğraflar yayımladı. Türkiye'den Filistin'e bu konuda büyük destek var. Biz de çok destek verdik." dedi. Tanrıkulu ardından şu akıl dışı ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor."

CHP'li Tanrıkulu skandal ifadelerin yer aldığı videoyu twitter hesabında sabitledi:

Vatandaştan 'istifa et' çağrısı

Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki yağdı. Twitterda paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, Sezgin Tanrıkulu'nu istifaya davet etti.

İP Genel Başkanı da çocuk katili Netenyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaştırmıştı

CHP'nin ittifak ortağı Meral Akşener TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada şu skandal ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."

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