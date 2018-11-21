CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın avukatlığına soyundu

Terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'deki elebaşılarını sevindiren ve adı SİHA Sezgin’e çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dünya Çocuk Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik güçlerine ait araçlarının karıştığı kazalarda yaralanan ve yaşamını yitiren çocukları gündeme getirdi.

YİNE AVUKATLIĞI SOYUNDU

Bununla da yetinmeyen CHP’li vekil, Türkiye Cumhuriyeti devletini 'bebek katili' olarak göstermeye kalktı. Açıklamalarında her zaman olduğu gibi, PKK’nın çocuklara uyguladığı vahşeti görmezden geldi. Anne karnındaki doğmamış bebekleri katleden, ufacık çocukları kaçırıp tecavüz eden örgütü ağzına bile almadı. Eli kanlı örgütün avukatlığına soyunan CHP’li Tanrıkulu, PKK’nın son birkaç yılda işlediği çocuk cinayetlerini saklamaya çalıştı. İşte CHP’li Tanrıkulu’nun görmek istemediği kanlı tablo: 31 Temmuz 2018’de Hakkari Yüksekova’da yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık Bedirhan Karakaya annesiyle beraber yaşamını yitirdi. 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında evden erzak çalan teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. 13 Ocak 2016’da Diyarbakır Çınar’da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

İFRİTALARI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

13 Mart 2016’da Ankara’daki terör saldırısında 6 aylık hamile Songül Yılmaz’ın karnındaki bebek terör saldırısının en küçük kurbanı oldu. 13 Nisan 2016’da İdil’de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 yaşındaki Hidayet Tek hastanede hayatını kaybetti. 10 Temmuz 2016'da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 5 yaşındaki Viyan Kanat terör saldırısında hayatını kaybetti. 11 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bombalı saldırıda bebek Ceylin Naz Aydın şehit oldu. PKK’lı teröristler 30 yılı aşkın sürede yüzlerce çocuğu katletti. Çok sayıda çocuğu yaraladı ya da sakat bıraktı. Öte yandan Tanrıkulu’nun açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

KANDİL’DEKİ TECAVÜZLERE SUS PUS

Türkiye’nin terörle kararlı mücadelesi aralıksız devam ediyor. PKK’ya indirilen ağır darbelerin ardından birçok terörist ya örgütten kaçtı ya da güvenlik güçlerine teslim oldu. Özellikle çocuklar itiraflarında, birçok kez PKK elebaşılarının tecavüzüne uğradıklarını ve itiraz edenlerin infaz edildiğini anlattı. Kandil’deki sapkınlıklar, mahkeme kayıtlarına ve uluslararası raporlara da yansıdı.

GEZİ’NİN ORGANİZATÖRÜNÜ DE SAVUNDU

WIkIleaks’ın ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde de ‘TR705’ kod adı verilerek ‘CIA’in güvenilir haber kaynağı’ olarak tanımlanan CHP’li Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerle sık sık boy gösteriyor. CHP’lilerin bile ‘terörist’ diyerek tepki gösterdiği, Gezi kalkışmasının organizatörü Osman Kavala’ya da sahip çıktı. Tanrıkulu, 25 Ekim'de cezaevinde ziyaret ettiği Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Güneş