CHP'li Sezgin Tanrıkulu APO’ya sahip çıktı! Sosyal medya yıkıldı

CHP’de rezillik üstüne rezillik yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörist Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’a sahip çıktı. Skandallar açıklamalarda bulunana Tanrıkulu, İmralı’da cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili PKK ve HDP’nin “ tecrit” dilini kullandı. Terörist Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü:

Türkiye'nin Kürt meselesi, Türkiye'nin olmaktan çıkmış uluslararası bir meseleye dönüşmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları var, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin kararları var. Uzaya neredeyse çift şeritli yol yapacaksın, Gemlik'ten İmralı’ya koster gönderemiyorsunuz.

CHP’li Tanrıkulu, 90’dan fazla kez terör soruşturması geçiren ve halen 5 ildeki 12 ayrı terör davasında yargılaması süren Selahattin Demirtaş’ın, siyasi nedenlerle cezaevinde olduğunu savundu:

Selahattin Demirtaş, HDP'nin Genel Başkanı olduğu için tutuklanmış ve cezaevine konulmuştur.

Sezgin Tanrıkulu, PKK adına faaliyet yürütmekten hakkında iddianame hazırlanan DİAYDER’e de arka çıktı. Tanrıkulu, DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Öte yandan program boyunca Diyarbakır'dan “ Amed” olarak bahsedilmesi de dikkat çekti.

PKK’nın Belçika merkezli yayın organı Medya Haber’e daha önce de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuk olmuştu.

Bütün bu açıklamalardan sonra CHP seçmeni adına karikatür de sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İşte o karikatür;