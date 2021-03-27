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Siyaset CHP'li Seyit Torun "kızım" dedi, tepki gelince değiştirdi
Siyaset

CHP'li Seyit Torun "kızım" dedi, tepki gelince değiştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim" notu düşerek bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından "CHP'liler yakınlarını belediyelerde işe sokuyor" eleştirisi geldi. Tepkilerin ardından Torun, "kızım" ifadesini "kızım gibi" şeklinde değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 21:42:00 - 2021-03-27 23:01:14
CHP'li Seyit Torun "kızım" dedi, tepki gelince değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her fırsatta bahsettiği liyakat hassasiyeti sözde kalıyor. CHP'li belediyelerde yakınları işe yerleştirmeler devam ediyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamadan sonra bir paylaşım yaptı. Torun, paylaşımda "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim. Gönlümüz ve yolumuz her zamanki gibi bir..." notunu düştü.

Paylaşımda "kızım" ifadesini kullanan Torun'a liyakat eleştirileri yapıldı. Ensonhaber de yayınladığı haberde, Torun'un kızını CHP'li belediyede işe soktuğunu aktardı.

Notunu değiştirdi

Tepkiler üzerine paylaşımını düzenleyen Seyit Torun, "kızım" kısmını "kızım gibi gördüğüm" şeklinde değiştirdi.

Liyakat gözetmiyorlar

Torun paylaşımını "kızım gibi" ifadesiyle değiştirse de, yakınlarını, samimi olduğu isimleri partide göreve getirdiklerini itiraf etmişti.

'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı
'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı

Siyaset

'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı

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Yorumlar

isimsiz

Gazeteci dediğin araştırmacı olur trollük yapmaz,trollerin fotoşop ve uyduruk yalanlarını inanmaz,paylaşmadan haber yapmadan önce sorgular teyit ettirir en azından Google’da bir araştırır,Seyit Torun’un bir çocuğu vardır o da kızı değil bir oğlu vardır
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Hakyolcusu

Bakın buradan yazıyorum,eğer sizde düşmanın silahlandığı gibi silahlanmazsanız reis gittikten sonra milletin halı yaman olur, ahirette elleri yakanızda olur!Üniversite mezunu Anadolu çocukları ellerinden tutmanızı bekliyorlar onlar size ulaşamıyorlar...
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