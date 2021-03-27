CHP'li Seyit Torun "kızım" dedi, tepki gelince değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her fırsatta bahsettiği liyakat hassasiyeti sözde kalıyor. CHP'li belediyelerde yakınları işe yerleştirmeler devam ediyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamadan sonra bir paylaşım yaptı. Torun, paylaşımda "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim. Gönlümüz ve yolumuz her zamanki gibi bir..." notunu düştü.

Paylaşımda "kızım" ifadesini kullanan Torun'a liyakat eleştirileri yapıldı. Ensonhaber de yayınladığı haberde, Torun'un kızını CHP'li belediyede işe soktuğunu aktardı.

Notunu değiştirdi

Tepkiler üzerine paylaşımını düzenleyen Seyit Torun, "kızım" kısmını "kızım gibi gördüğüm" şeklinde değiştirdi.

Liyakat gözetmiyorlar

Torun paylaşımını "kızım gibi" ifadesiyle değiştirse de, yakınlarını, samimi olduğu isimleri partide göreve getirdiklerini itiraf etmişti.