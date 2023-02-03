CHP'li Sevilay Yılman'ı çıldırttılar! O gelişme, isyan ettirdi

Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni, CHP'ye yakın gazetecilerden Sevilay Yılman bile yerden yere vurdu. Söz konusu metnin ne kendisini ne de vatandaşları heyecanlandırdığını belirten Yılman, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Geçen Pazartesi Millet İttifakı’nın Ankara’da yapılan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin lansman toplantısını bizzat izledim.

“Nasıl bir mutabakat ve içeriğinde neler var?” sorusuna dair pek bir şey yazmaya niyetim yok zira yazılan yazıldı ve hatta o gün toplam 240 sayfadan oluşan metin partilerin temsilcileri tarafından satır satır okundu salonda.

Heyecanlanıp heyecanlanmadığımı merak ediyorsanız eğer cevap vereyim: Hayır!

Hiç heyecanlanmadım.

Çünkü heyecanlandıracak sıra dışı hiçbir şey bulamadım ben o mutabakatta.

(...) Peki, ben ve benim gibi o salonda olan gazetecilerde bile en ufacık bir haz yaratmayan bir mutabakat ve sunum biçimi vatandaşta karşılık buldu mu?

Onun da cevabını vereyim: Yok!

Toplantının hemen çıkışında karşıma çıkan herkese sordum ve yazıyı kaleme alana kadar da sormaya devam ettim ama ne yazık ki tırnak ucu kadar bir heyecana ya da umuda vesile olmamış. (...)"