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CHP'li seçmenin kafası karıştı! 'Bizim hiçbir zaman Türkçe ezan talebimiz olmadı'

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Kemal Kılıçdaroğlu ile Öztürk Yılmaz arasındaki 'Türkçe Ezan' tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:47

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz; katıldığı bir canlı yayın programında ezanın Türkçe okunması gerektiğini ifade etti. Yılmaz; "Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur'an da Türkçe okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun." dedi.

Türkçe ezanı gündeme getiren Öztürk Yılmaz’ın oy birliğiyle disipline sevk edildiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu tartışmanın başlatılmasına sert tepki gösterdi. Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu; "Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezan İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder ki dünyanın her yerinde de Arapça okunur. Ve ezana saygı gösterilir.CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız." ifadelerini kullandı.

Türkçe ezan açıklamaları gerekçesiyle önceki gün disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında süreci değerlendirdi. Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. CHP Genel Başkanı'na; "Sana partide rakip olduğum için arkamda duramadın beni trollere teslim ettin. Tarih seni yargılayacak." diye seslendi.

Yaşanan bu tartışmalar CHP'li seçmenin kafasını karıştırdı. Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Kemal Kılıçdaroğlu ile Öztürk Yılmaz arasındaki ezan tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız CHP'li seçmenlerin bazıları Öztürk Yılmaz'ın disipline sevk edilmesini desteklerken, bazıları da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:47
  1. Ardahan
  2. İstanbul
  3. Türkçe ezan
  4. Öztürk Yılmaz
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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