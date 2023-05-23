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Sosyal Medya CHP'li seçmenin HDP-PKK değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal Medya

CHP'li seçmenin HDP-PKK değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 18:25:00 - 2023-05-23 18:32:05

Yeni Şafak'ın sosyal medya kanalında yayınlanan röportajda konuşan CHP'li seçmenin, "CHP'nin HDP ile yakınlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

Röportajı yapan muhabir, CHP'li seçmene, HDP-PKK ilişkisini, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması vaadini, Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek için yapılan açıklamaları hatırlattı.

CHP'li seçmen HDP-PKK ve CHP ilişkisine "Sorun yok. Baştakiler gitsin de" diye cevap verdi.

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