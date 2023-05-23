CHP'li seçmenin HDP-PKK değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu!
Yeni Şafak'ın sosyal medya kanalında yayınlanan röportajda konuşan CHP'li seçmenin, "CHP'nin HDP ile yakınlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu.
Röportajı yapan muhabir, CHP'li seçmene, HDP-PKK ilişkisini, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması vaadini, Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek için yapılan açıklamaları hatırlattı.
CHP'li seçmen HDP-PKK ve CHP ilişkisine "Sorun yok. Baştakiler gitsin de" diye cevap verdi.
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