CHP’li seçmen nefretini sandıkta kustu! Bedduanız sizi bulsun
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri devam ederken, tüm yurtta birbirinden ilginç anlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de tipik CHP seçmeni oldu. Oy kullanırken çektiği pusulanın yanında yazanlar CHP seçmeninin ne kadar tehlikeli biri olduğunu ortaya çıkardı.
CHP’li bir seçmenin oy pusulasını sosyal medyada yayınlaması tepki çekti. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’daki depremzedelere ağır söylemlerde bulunanan CHP seçmeni adeta nefretini kustu.
Depremzedeler için, “Kahrolasın Hatay, Yıkılasın Maraş, Defne’ye selam olsun, Enkazını görelim Malatya, Acı çekesin Acıyaman” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan binlerce tepki geldi
Oy pusulasının sosyal medyadaki görüntüleri binlerce kişi tarafından tepki çekerken, pusulayı paylaşan kişi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne şikayet edildi.
Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP’li kadından rezilce sözler! “Bunları sabun fabrikasına göndermek lazım”