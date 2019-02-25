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CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına itilmesine gönlüm razı değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yarış dışına itilmemesi gerektiğini söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:47
CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına itilmesine gönlüm razı değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yarış dışına itilmemesi gerektiğini söyledi. Seçer, “Kocamaz’ın yarış dışına itilmesine hem bir siyasi olarak hem bir insan olarak gönlüm razı değil” dedi.


CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçer, seçim çalışmalarına devam ediyor. CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç ile birlikte düzenlediği etkinlikte mahalle muhtarlarıyla buluşan Seçer, Toroslar’da güzel şeyler olacağını belirtti. Toraslar’da iyi hizmetler olacağını vurgulayan Seçer, CHP olarak hem Toroslar’ı hem Büyükşehir’i kazanacaklarını, bundan zerre şüphesi olmadığını ifade etti.



“Ümit ediyorum ki, Burhanettin Kocamaz da seçim yarışına devam etsin”


Konuşmasına, evrakı İl Seçim Kurulu’na geç teslim edildiği için İYİ Parti’den aday olamayınca DP’den adaylık başvurusu yapan Kocamaz ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek devam eden Seçer, Kocamaz’ın yarış dışına itilmemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin yerel seçimleri, siyaseti konuştuğuna işaret eden Seçer, “Siyasiler de Mersin’i konuşuyor. Son gelişmeler milletvekilliği yapmış, siyasetin her kademesinde görev almış, demokrasiye gönül vermiş biri olarak benim içimi acıtıyor. Mersin’de 3 aday rekabet halindeyiz. Kimse benim düşmanım değil. Her ikisi de benim dostum, arkadaşım.Burhanettin Kocamaz da dostum, arkadaşım, Hamit Tuna da dostum, arkadaşım. Siyaset dışında da bir hayat var.Son gelişmelerden demokrasi, Türkiye’nin hukuk devleti görünümü, yargı sistemi, yargı bağımsızlığı,hak ve hukuk adına endişelerim var. Bugün Seçim Kurulu karar verecek. Belki de bir değerli arkadaşımız yarış dışı kalacak. Ortada ciddi iddialar var. Bir tertip, bir komplo, siyasetteki deyimiyle ayak oyunları iddiaları söz konusu. Ben ümit ediyorum ki, Burhanettin Kocamaz da seçim yarışına devam etsin. Yarışalım. Böyle hukuk dışı eylemlerle rakiplerden birinin yarış dışı bırakılmasına ne siyasi ahlakım ne insani ahlakım razı oluyor. Sayın Kocamaz’ın yarış dışına itilmesine hem bir siyasi olarak hem bir insan olarak gönlüm razı değil” diye konuştu.



“Ben bir iddia ortaya koyuyorum”


Toroslar’ın farklı kültürlerin bir arada, kardeşçe yaşadığı bir ilçe olduğunu, farklılıkların bugüne kadar bir sorun oluşturmadığını kaydeden Seçer, “İnsanların dini inançlarını, mezheplerini, etnik kökenlerini kullanarak oy devşirmeye çalışan siyasetçilerden Allah Mersin’i korusun. Biz birliğimizi, beraberliğimizi korursak diğer sorunlarımızı da çözeriz” şeklinde konuştu.


Mersin zengin bir şehir olduğunu ifade eden Vahap Seçer, şöyle devam etti: “Bazı siyasilerin yaptığı gibi fakir fukara edebiyatına gerek yok. Mersin’e kayıtlı firmaların ödediği vergi Mersin’i 14’üncü sıraya oturtuyor. Merkezi başka yerlerde olan firmaların vergileri de katıldığında Mersin 6’ıncı sıraya oturuyor. Büyük bir ekonomi. Bunu toplumsal faydaya dönüştürmek lazım. İnsanlar işsiz; iş arıyor, çocuğuna iş istiyor. Bunlara iş, aş, ekmek sağlamamız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘kimse yapamadı sen nasıl yapacaksın arkadaş’. Ben işadamıyım. Çocukluktan beri çalışan bir insanım. Siyasetin her kademesinde de bulundum. Benim hakkımda haram yedi, çocuğunun kursağından haram bir delikli kuruş geçti diyeni duydunuz mu? Duymadınız. O zaman ben yaparım arkadaş. Ben bir iddia ortaya koyuyorum.”


Mersin’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizm bölgesi ilan edilen 6 farklı nokta olduğunu, ancak buralara senelerdir yatırım gelmediğini iddia eden Seçer, “Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Turizm yatırımına açılabilecek 4 yer tespit ettik. Buraları turizm merkezi ilan edeceğiz. İmar planlarını turizm yatırımlarına uygun şekilde düzenleyeceğiz ve turizm yatırımcılarına açacağız. Belediye olarak turizm yatırımcılarına öncülük edeceğiz” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin önemli bir kısmının tarım desteklerine ayrılacağını da ifade eden Seçer, “Fidan, fide, gübre, nakdi yardım hepsini yapacağız. Özellikle küçük aile işletmelerini destekleyeceğiz. Yoksulluk en çok kadınları ve çocukları vuruyor. Onun için önce kadın çiftçileri destekleyeceğiz. Çocuklara ücretsiz süt dağıtacağız. Belediyenin kasasını sonuna kadar halka açacağız. İyi kadrolar kuracağız, iyi kadrolarla çalışacağız. O zaman belediye hizmeti nasıl oluyormuş göstereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:47
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