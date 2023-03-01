CHP’li Seçer hazımsızlığı itiraf etti: TOKİ’ye alerjimiz var!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

‘Tabut evlere’ yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarını “rantsal dönüşüm” diye yaftalayan ve açtıkları davalarla engelleyen CHP’li yöneticilerin sadece kentsel dönüşüme değil TOKİ’ye de karşı oldukları ortaya çıktı. Vatandaş lehine olan her hayırlı hizmete karşı çıkan CHP’li belediyelerin, Mersin'de 12 Mayıs 2020’de kurası çekilen ve 2 bin aileyi ilgilendiren toplu konut projesini 3 yıldır engellediği tespit edildi.

Hak sahipleri belirlenen ‘Mersin 2000 Konut TOKİ’ projesinin iptali için yargı yoluna gittiği, Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi’nde bulunan 215 dönümlük arazide yapılacak projeye karşı CHP’li Yenişehir Belediyesi’nin “yeşil alan katlediliyor” bahanesiyle dava açtığı, Mezitli’ye bağlı Bozon’da yapılması planlan sosyal konutların ise imar planı engeline takıldığı ortaya çıktı. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ise 'TOKİ'ye alerjimiz var' ifadeleriyle, hak sahipleri arasında şehit, gazi ve engellilerin yer aldığı 2 bin konutluk projeye destek vermediği belirlendi.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen depremleri siyasi ranta dönüştürmek için felaketten AK Parti iktidarını sorumlu tutma ucuzluğuna soyunan Kılıçdaroğlu ile kentsel dönüşüme ve TOKİ’ye karşı çıkan CHP’den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Afet bölgesi ilan edilen iller arasına eklenen Elazığ’da yapılan TOKİ konutlarından övgüyle bahseden CHP’li Gürsel Erol ise 2020 yılındaki depremin Elâzığ için şans olduğunu ve TOKİ'nin yaptığı konutlar olmasaydı Elâzığ’ın da Kahramanmaraş ve Hatay'la aynı kaderi yaşayacağını söyledi. Erol, “2020 yılındaki depremden sonra TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de çok can kaybımız olabilirdi. TOKİ’nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var” dedi.

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