CHP’li Seçer hal esnafıyla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Vahap Seçer, sebze meyve fiyatları için komisyoncuların suçlanmasının çözümolmayacağını söyledi.

Seçer, Mersin Yaş Meyve Sebze Hal Kompleksi’nde esnafı ve çalışanları ziyaret etti,komisyoncu ve ihracatçı dernekleriyle bir araya geldi. Son günlerde spekülasyonlarakonu olan meslek grubu ile bir arada olduklarını belirterek, "Meyve sebze sektöründebütün kötülüklerin, bütün sorunların anası komisyoncular, pazarcılar değil. Bunu en baştanortaya koymak gerekir” dedi.

Türkiye’nin 30 milyon ton sebze, 15 milyon ton meyve üretimi yaptığını, bu sayede hemülkeye katma değer sağlandığını hem de gıda güvencesinin sağlandığını kaydedenSeçer, “Üretici ve komisyoncu iç içedir, ayıramazsınız. Halleri kapatırsanız üreticiyaşayamaz. Üreticinin damarını kesmiş olursunuz. Siyasi yönetimin meyve ve sebzedeyaşanan fiyat artışlarından dolayı komisyoncuları suçlaması çözüm değil. Yasaldüzenlemeler yapılması gerekir. Umarım tüm bu sürecin sonunda iyi bir yasa yapılır” diyekonuştu.

Seçer, Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen’in, Mersin Haliiçerisinde bir soğuk hava deposu kurulması talebi üzerine, belediye başkanı olduğundavakit kaybetmeden hal içinde soğuk hava tesisi kurulmasını sağlayacağını söyledi.

"Ayrımcılığı reddediyorum"

Doğu ve Güneydoğu illeri hemşehri dernekleri üyeleriyle de bir araya gelen Seçer,“Burası doyduğunuz yer ama çocuklarınızın da doğduğu yer. Bu kentte artık Mersinliolarak anılmanız lazım. Bu sizin hakkınız. Bu kentte insanlara dilinden, dininden, ırkından,mezhebinden dolayı ayrımcılık yapılmasını reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı olduğunda sivil toplum örgütlerinin öneri ve görüşlerindenyararlanacağını kaydeden Seçer, "Ulaşım, trafik, altyapı. Bunlar teknik işler, bunlaryapılır. Belediye başkanı olarak benim birinci görevim bu kenti ihya etmek, yatırımlaryapmak. İkinci görevim de ayrımcılıkla mücadele etmek. Teknik işleri iyi bir kadro kurarakçözersiniz. Ama kentin üretim kenti haline getirilmesi, vatandaşlar arasında ayrımcılıkyapılmaması belediye başkanının niyetiyle, karakteriyle, dünya görüşüyle ilgilidir. Benimkarakterim, vicdanım, dünya görüşüm ayrımcılığı reddeder" şeklinde konuştu.

"Su ve ulaşım ücretlerinde indirim yapacağız"

Seçer, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği buluşmada ise belediye başkanı olduğundabir yandan yatırımcı ve yenilikçi belediyecilik yaparken bir yandan da sosyal projelere vesosyal yardımlara önem vereceğini söyledi.

"Fakirimize fukaramıza bakacağız" diyen Seçer, şöyle devam etti; "Örneğin suparasından şikayet ediyor insanlar. ‘Öyle bir su parası geliyor ki, sanırsın hamamçalıştırıyoruz’ diyorlar. Gerçekten de su için yüksek ücretler alınıyor. Buna bir el atmaklazım. Ben de diyorum ki, benim dönemimde yoksul yurttaşlar suyu belli bir tona kadarsembolik ücretlerle kullanacak. Benim dönemimde suyun genel fiyatı da daha ucuzolacak. En düşük seviyede olacak. Ulaşım konusunda üniversiteli öğrencilerlekonuşuyorum. Her gün okula gidip gelirken ödediği otobüs parası o çocuğun bütçesinedokunuyor. O çocuklardan yol parası almasak ya da az alsak. Biz devletiz, bunlarıyapmak zorundayız. Bizim amacımız insanlara iş olanağı sağlamak ama bunu yapanakadar da o yoksul insanlara en azından karınlarını doyuracakları, kimseye muhtaçolmadan yaşayacakları bir sosyal yardım sistemi kurmak durumundayız. Bunuyapacağız.”