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Aktüel CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin borcu 180 milyara çıktı"
Aktüel

CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin borcu 180 milyara çıktı"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:02:52 -
CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin borcu 180 milyara çıktı"

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "AKP iktidara geldiğinde çiftçinin 2,4 milyar lira borcu vardı. Bugün borç 180 milyara çıktı." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında çiftçilerin sorunlarına değindi.

Hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başladığı dönemde Ekonomik İstikrar Kalkanı adıyla 100 milyar liralık destek paketi açıkladığını anımsatan Sarıbal, "Ancak bu pakette çiftçilere bir şey vermediler. Çiftçiler haciz kıskacında. Çiftçinin borçlarına dair bir çözüm ortaya konmadı." diye konuştu.

Bütün dünyanın tarıma özel kaynak ayırdığını ancak Türkiye'de ise çiftçilerin borç batağında yüzdüğünü ileri süren Sarıbal, "Çiftçinin kıpırdayacak hali kalmadı. AKP iktidara geldiğinde çiftçinin 2,4 milyar lira borcu vardı. Bugün borç 180 milyara çıktı. Her konuda borçları yapılandırdılar ama iş çiftçiye gelince hiçbir yapılandırma yapılmadı. Borç katlanarak artıyor. Çiftçi bu borcun altında eziliyor." ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına da değinen Sarıbal, şeker pancarı fiyatlarının 2 ay gecikmeli açıklandığını kaydetti.

Özel şeker fabrikalarının üreticileri zarara uğrattığını ileri süren Sarıbal, "Tarladan sökülen şeker pancarının 2-3 gün içerisinde fabrikaya teslim edilmesi gerekiyor. Ancak fabrikalar, ürünü 40-45 gün tarlada bekletiyor. Bu nedenle de ürünler çürüyor ve yüzde 25'e varan bir fire ortaya çıkıyor. Çiftçi çok büyük zararlara uğruyor. Bu zararı kim karşılayacak?" dedi.


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