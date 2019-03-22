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CHP’li Sandal’dan gençlere müjde

Sporcu gençler ve aileleriyle buluşan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, gençlere müjde verdi.

22 Mart 2019 Cuma 10:38
CHP’li Sandal’dan gençlere müjde

Sporcu gençler ve aileleriyle buluşan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, gençlere müjde verdi. Bayraklı’yı uluslararası dev spor kompleksleriyle donatacaklarını belirten Sandal, "Gençlerimizin ve amatör kulüplerimizin bile hayallerinin çok daha ötesinde tüm Bayraklı’yı uluslararası standartlardaki spor kompleksleriyle donatacağız. Dünyanın tüm gençlerini ve çocuklarını Bayraklı’da toplayacağız. Bu kent, gençler, çocuklar ve kadınların omuzlarında yükselecek" dedi.


Soğukkuyu ve Yamanlar mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Osmangazi Mahallesi pazar yerinde vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla buluştu. Sandal, daha sonra Bayraklı’da çeşitli branşlarda spor yapan gençler ve aileleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bayraklı için birçok proje hazırladıklarını; ancak vizyon projelerinin "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" olduğunu hatırlatan Sandal, gençlerin ve çocukların her zaman öncelikli olacağını söyledi. Sandal şöyle konuştu:


"Bayraklı’yı gençler, çocuklar ve kadınların omuzlarında yükselteceğiz. Bayraklı’nın dünya çocuklarının ve gençlerinin merkezi olması istiyoruz. Bu konuda hazırladığımız vizyon projemizin adı da Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı. İstiyoruz ki; dünyanın bütün çocuklarını ve gençlerini Bayraklı’da toplayalım. Çocuklarımız kuracağımız parlamentolarda gelecekle ilgili kaygıların, düşüncelerini tartışsınlar, kuracağımız radyo ve televizyonlarda dünya çapında anlatsınlar. Sonra bilim olimpiyatları düzenleyeceğiz. Tabi ki spor. Tüm Bayraklı’yı spor kompleksleri ile donatacağız. Dünyanın dört bir yanından Bayraklı’ya gelen gençlerimiz için uluslararası anlamda spor aktiviteleri düzenleyeceğiz. Tüm spor branşlarında uluslararası kompleksleri Bayraklı’ya kurmak istiyoruz. Hedefimiz, uluslararası anlamda kente katma değer katacak projeler, tesisler kazandırmak. Bu hizmeti de her bölgeye adil şekilde dağıtacağız."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:38
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