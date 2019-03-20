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CHP’li Sandal, yeni Özkanlar pazarının yerini açıkladı

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Mansuroğlu Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Özkanlar Pazarı’nın yeni yerini açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:43
CHP’li Sandal, yeni Özkanlar pazarının yerini açıkladı

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Mansuroğlu Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Özkanlar Pazarı’nın yeni yerini açıkladı. Göreve gelir gelmez ilk 6 ay içinde bölge halkının yeni yerinde Özkanlar Pazarı’na kavuşacağını belirten Sandal, "Özkanlar Pazaryeri projemizi çizdik. Sıra yerini açıklamaya geldi. Yapacağımız yer, Nene Hatun Kız Misafirhanesi’nin önü. Danıştay kararı ile kapatılan eski pazar yerinin çok yakını" dedi.


Millet İttifakı ortak adayı ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray’ın katılımıyla Mansuroğlu Mahallesi seçim bürosunu hizmete açtı. Büronun açılışında Mansuroğlu sakinlerine Özkanlar pazar yerinin müjdesini veren Sandal şöyle konuştu:


"Özkanlar pazar yeri belediyemizin kapattığı bir pazar yeri değil, Danıştay kararı ile kapatılan bir pazar yeri idi. Bu kararın ardından orada esnafımızın ve vatandaşımızın bir mağduriyeti oluştu. Önümüzdeki süreçte bunu bitireceğiz. Özkanlar pazar yerinin müjdesini buradan veriyorum. Yerimizi bulduk, projemizi çizdirdik. Sıra yerini açıklamaya geldi. Nene Hatun kız misafirhanesinin önüne yapacağız. Üstelik klasik pazar yeri mantığından da sıyrılıyoruz. Vatandaşın tüm taleplerini tek çatıda buluşturacağız. Yani beton döküp üzerine bir çatı koyup 2 gün pazar yeri, geri kalan günler boş demir yığını olmayacak. Yer altında otoparkı, zemin katta pazar yeri üst katlarında çocuklarımız için kreş, işsizlikle mücadele merkezi ve konferans salonu ile modern bir kompleks yapacağız. 24 mahallemizin 24’ündeki pazar yerleri de aynı şekilde olacak."


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray da, "Bayraklı’da Serdar Sandal gibi çok değerli bir isim Millet İttifakı’nın aday gösterildi. Esas olan şu; Bayraklı’da size hizmet getirecek birini seçmek için sandığa gidiyorsunuz. O nedenle CHP’li olmayanlara da sesleniyorum. Size kim hizmet getirecekse onu seçeceksiniz. Bayraklı’da da ben adaylara baktım. Serdar Bey’in fevkalade hizmet vereceğini görüyorum. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.


CHP Adayı Serdar Sandal ayrıca eski Bakan Yaşar Okuyan ile de Alpaslan Mahallesi’nde sokak toplantısı gerçekleştirdi. Sandal burada da mahalle sakinlerine Özkanlar pazar yeri projesini gösterdi ve tüm pazar yerlerinin aynı tipte olacağını açıkladı. Toplantıya katılan Okuyan da, "Mevcut iktidara ciddi bir ihtar çıkacağını düşünüyorum seçim sonucunda. En son yapılan araştırmada da İzmir için söylüyorum fark en az 30 puan. CHP adayı Tunç Soyer en yakın rakibinden en az 30 puan önde. Bir kardeşimizi zeybek oynamaya geldi İzmir’e; ama onu zeybek oynatarak göndereceğiz. Serdar Sandal’ı da şimdiden belediye başkanımız olarak selamlıyorum. Hayırlı olsun sonuçlar" dedi.


Sandal ayrıca İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ile kahvaltıda buluştu, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallesinde esnaf turu gerçekleştirdi. Ev ziyaretleri ve kahve toplantıları da yapan Sandal, 11 yaşında iken Atatürk’ün elini öpen Arslan Alyans ile sohbet etti. 92 yaşındaki Alyans, Sandal’a kahramanlık şiirleri okudu ve “Seçimi kazanacağına inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:43
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