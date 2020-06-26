CHP’li RTÜK üyesi FETÖ’yü kollamış

Hasan Eğrigöz Ankara

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, CHP kontenjanından seçilerek yaklaşık 2.5 yıl görev yaptığı Radyo ve Televiyon Üst Kurulu’nda resmen FETÖ kanallarının koruyuculuğunu yaptığını ortaya çıktı.

RTÜK kararları incelendiğinde Öztunç'un kurul toplantılarındaki tavrı ve karşı oyları belirgin olarak fark edilirken, Üst Kurul gündemine 17 Haziran 2015 tarihinde gelen kapatılan 'Samanyolu Haber'in yalan ve iftira niteliğindeki düzmece belge ve görüntülerle Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınlarıyla ilgili izleme raporuna Öztunç, ceza verilmemesi için karşı oy kullandı. Yine, 10 Nisan 2014’te gündeme alınan STV Ana Haber'in sahte ses kayıtlarını yayınlamasına ilişkin 6 farklı rapor, Öztunç tarafından yasa ihlali görülmeyerek reddedildi.

6112 sayılı yasayı ihlal eden FETÖ kanalını da korudu

25 Haziran 2014’te yapılan RTÜK toplantısında ise Öztunç, koruyucu kanatlarını bu kez bir diğer FETÖ kanalı KanalTürk televizyonu için kullanıyor. Öztunç, Kanaltürk’ün 6112 sayılı yasada yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünü ihlal ettiği raporunu da kabul etmeyerek yine karşı oy veriyor. Kadına karşı şiddet görüntüleri ve tecavüz sahnelerini içeren rapor da Ali Öztunç'u rahatsız etmiyor. Aynı tarihli toplantıda Bugün TV'nin yayınlarında gizli reklam kullandığına ilişkin raporları da görmezden gelen Öztunç, açık yasa ihlallerine rağmen FETÖ kanallarına kendisini siper ediyor.

Paylaşım ve raporlara rağmen ‘yalan’ dedi!

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak söz konusu FETÖ kanallarını açıkça korumayı sürdüren CHP’li Öztunç, Üst Kurul’da verdiği red oyları ortadayken Akit’in, “RTÜK üyeliğiniz döneminde STV, KanalTürk ve Bugün TV gibi FETÖ'nün yayın organlarında, Cumhurbaşkanına hakaret ve gizli reklam kullandığına ilişkin raporlara rağmen ceza verilmesine birçok kez red oyu kullanmışsınız. Neden?” sorusuna “Bu yalan haber” cevabını verdi.