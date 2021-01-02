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Gündem CHP'li Prof. Heper'den Fikri Sağlar'a çok zor soru: Neden Biden Türkiye'de sadece Sağlar ve Tanrıkulu ile görüştü
Gündem

CHP'li Prof. Heper'den Fikri Sağlar'a çok zor soru: Neden Biden Türkiye'de sadece Sağlar ve Tanrıkulu ile görüştü

CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP'li Prof. Gülümser Heper, skandal 'başörtüsü' açıklaması ile sert tepkilere sebep olan Fikri Sağlar'a çok zorular yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:03:00 - 2021-01-02 23:06:00

CHP'li Prof. Gülümser Heper, katıldığı CNN canlı yayınında başörtüsü ile ilgili skandal sözleri nedeni tepkilerin odağındaki CHP'li eski Bakan Fikri Sağlar'a çok zor sorular yöneltti.

'Joe Biden Ankara'ya geldiğinde neden sadece Fikri Sağlar ve Sezgin Tanrıkulu ile görüştü?'

"Fikri Sağlar'ı ben nereden tanırım?" diye soran Prof. Heper, "Hafıza çok önemlidir. Kişiler üzerinden değerlendirme yapmak zorundayız. Şu anda burada Fikri Sağlar'ın kişiliği üzerinden bir tartışma yapıyorum. Bunu saklamayacağım. Joe Biden Ankara'ya geldiğinde iki kişi ile görüştü. Birisi Fikri Sağlar'dı. Diğeri de Sezgin Tanrıkulu'ydu. Acaba niye?" ifadelerini kullandı.

'Bakanlığı döneminde yardımcısı neden Mehmet Altan'dı?'

Fikri Sağlar'ın geçmişi hakkındaki soru işaretlerini aydınlatması gerektiğine dikkat çeken Prof. Gülümser Heper, "Fikri Sağlar hakkındaki bu soru işaretlerini ben hep kafamda tuttum. Bu sorularımı kamuoyu değerlendirsin. Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanlığı döneminde yardımcısı Mehmet Altan'dı. Acaba niye? Fikri Sağlar'ın tarihsel bir sorumluluğu var. Bunları çıkıp izah etmesi gerekiyor." dedi.

'Sivas olaylarının yaşandığı yerde neden yoktu?'

Prof. Heper sözlerine şöyle devam etti:

"Anadolu'da Sivas olayları yaşandı. O Sivas olayları sürecinde Fikri Sağlar Kültür Bakanıydı ve şenlikleri organize eden kişiydi ama Sağlar oraya gelmedi. Fikri Sağlar'ın bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Şüpheci bir insan değilim ama Fikri Sağlar'ı kafamda oturtamıyorum."

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