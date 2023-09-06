CHP'li Polat'a zor soru: 'Sen bu rantın neresindesin?'

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Gaziemir'de 1.5 milyar liralık rant sağlayan imar planı düzenlemesinde arsa sahipleriyle CHP'li belediyeler arasında köprü görevi üstlendiği yönündeki iddiaların ardından Ankara'dan sert bir açıklama geldi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Polat'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretine tepki gösterirken, "Ahlaksız arıyorsa Mahir Polat, önce aynaya bakacak. Çünkü gerçek ahlaksız kendisidir. bunu özellikle söylüyorum. Türkiye'nin çoğunluğunun seçmiş olduğu, vatandaşın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'na ahlaksız diyecek olan kişi kesinlikle ahlaksızın ta kendisidir" diye konuştu.

'AHLAK ABİDESİ POLAT'

"Ey ahlaklı Mahir Polat!" diyen Gökçek, "Senin kardeşin Ulaş Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyon Başkanvekili doğru mu? Bunlar her tarafları kendilerine köşe etmişler. Kardeşini İmar Komisyonu Başkanvekili, kendisini milletvekili yapmış. Sonra ne olmuş. Şimdi İzmir'de bir dedikodu dönüyor Mahir Polat! 140 dönümlük bir arazi, bir sanayi bölgesi arazisi 0.5 emsalden Gaziemir Belediyesi'nde 1.5 emsale çıkartılmış. Aradaki rant şu anda 1.5 milyar TL civarında. Şimdi ben sana sormak istiyorum, bu işlerin içinde parmağın var mı yok mu? Senin kardeşin bu imar komisyon başkanvekilliğinde bu işin geçmesi için ne kadar mücadale etti? Şimdi dürüstlük abidesi, ahlak abidesi olan Mahir Polat'a soruyorum, senin bu işte parmağın var mı çık bu millete anlat! Senin bu kardeşin bu işin neresinde?" ifadelerini kullandı.

İZBETON'DA ÖDEME İDDİASI

"Bu ne tezgah arkadaş ya? CHP'yi nereye dönmüş. Babaların çiftliğine çevirmişler İzmir'i" diyen Gökçek, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinin alacaklılarına para ödemelerini yapamadığını ve bu durumda Mahir Polat'la görüşenlere ödeme yapıldığı iddiasını ortaya attı. Gökçek, şunları söyledi: "Mahir Polat, CHP İl Başkanı senin kankan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da senin kankan. İZBETON'da alamayacağını alamayanlar gelip görüşünce senin sayende alacaklarını alıyor mu? Genel müdür bu paraları ödeyemiyor ama alacaklılar sana geldiklerinde ödeniyormuş. Böyle duyduk, bu bir iddia, çık açıkla. Ahlaklı adam! Sen Cumhurbaşkanımız için için o kelimeyi kullanıyorsan senin ahlaksızlığınla ilgili sokakta çok sayıda idida var. Çık bunları da anlat. Cumhurbaşkanımıza her türlü iftirayı atmasını biliyorsun. İşte bunların zihniyeti budur. İzmirli kardeşime yazık. İzmir'de kendi ideolojisi için belki oy veren CHP'liye de yazık. Babalarının çiftliğine çevirmişler. Kılıçdaroğlu yabancı birini de koysa onu seçecekler. İzmir'i perişan etmişler, onlar kendileri bu ahlakla ilgili konulara cevap versinler."

'İzmir o kadar kötü durumda ki' "BUGÜN İzmir o kadar kötü durumda ki, İzmir Büyükşehir'in sadece 2022 yılında konaklama bedeli yani otele verdikleri para 36 milyon TL'yi bulmuş. 2022'de bu kadar harcamış İzmir Büyükşehir. Vatandaşın parası gitmiş" diyen Gökçek, "2023 yılı ilk 7 ayında harcadıkları konaklama bedeli 22 milyon TL. Böyle giderse geçen seneyi de geçecek" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO