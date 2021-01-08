  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Öztrak'tan terörist sevici Kaftancıoğlu'na destek: Demokrasi anlayışlarını gözler önüne serdi!
Siyaset

CHP'li Öztrak'tan terörist sevici Kaftancıoğlu'na destek: Demokrasi anlayışlarını gözler önüne serdi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörist sevici Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerinden sonra, "Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 22:54:00 -
CHP'li Öztrak'tan terörist sevici Kaftancıoğlu'na destek: Demokrasi anlayışlarını gözler önüne serdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna yönelik değerlendirmesinde, "Ben öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır." ifadelerini kullanmıştı. Gerçeklerin yüzüne vurulması zoruna giden CHP'li Kaftancıoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacağını duyurdu.

Demokrasiyi korumaları lazımmış!

Canan Kaftancıoğlu'nun DHKP-C'li teröristler başta olmak üzere terörsitlere verdiği desteğe ilişkin tek kelime edemeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin demokrasi anlayışını yeniden gözler önüne serdi:

"Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, bir ruhi sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım. Sorumluluk makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildi"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”
Gündem

Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ..
Bakanlık duyurdu! 3 ay boyunca 1000 TL verilecek
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! 3 ay boyunca 1000 TL verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs pandemisi döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye ..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay