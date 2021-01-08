CHP'li Öztrak'tan terörist sevici Kaftancıoğlu'na destek: Demokrasi anlayışlarını gözler önüne serdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna yönelik değerlendirmesinde, "Ben öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır." ifadelerini kullanmıştı. Gerçeklerin yüzüne vurulması zoruna giden CHP'li Kaftancıoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacağını duyurdu.

Demokrasiyi korumaları lazımmış!

Canan Kaftancıoğlu'nun DHKP-C'li teröristler başta olmak üzere terörsitlere verdiği desteğe ilişkin tek kelime edemeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin demokrasi anlayışını yeniden gözler önüne serdi:

"Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, bir ruhi sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım. Sorumluluk makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildi"