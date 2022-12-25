CHP'li Öztrak'tan, karikatürlere konu olacak çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle Faik

CHP'nin "hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlamayız" anlayışı bir kez daha tezahür etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, daha önce asgari ücretin 7 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini savunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 8 bin 506 TL'lik rakamı eleştirdi.

CHP'li Öztrak'ın 7 Kasım 2022'deki açıklaması şöyle: "Asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım."

Öztrak'ın 23 Aralık 2022'deki konuşması ise şöyle: "Belirlenen 8506 liralık asgari ücret sadra şifa olacak mı? Ne yazık ki hayır..."

Alkışlamayız

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." diyerek benzer zihniyeti gözler önüne sermişti.