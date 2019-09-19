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CHP'li Özgür Özel'in skandal tehdidine AK Parti'den cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik "Sana Manisa'yı dar ederiz" şeklindeki sözlerine AK Parti kanadından çok sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Özel'i kastederek 'Seni edepli olmaya davet ediyoruz' dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:20
CHP'li Özgür Özel'in skandal tehdidine AK Parti'den cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik "Sana Manisa'yı dar ederiz" şeklindeki sözlerine "Boyundan büyük, çapından geniş sözler etmiştir. Kendisini edepli olmaya davet ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzüm üreticileriyle birlikte TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ni ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı'nın 1 ay önce 10 TL'nin altında üzüm alımı olmayacağını söylediğini ifade ederek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 8 TL'den üzüm alımı gerçekleştirdiğini iddia etti. Özel, "Tarım Bakanı gereğini yapmazsa kendisine Manisa'yı da Meclis'i de katıldığı toplantıları da dar ederiz, bir daha Manisa'ya gelemez" dedi.

AK Parti'den sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Özgür Özel'in Tarım ve Orman Bakanı'na yönelik sözlerine sert çıktı. Özel'in tutumunu eleştiren ve bakanlığın üreticiyi koruma noktasında hareket ettiğini belirten Dağ, "Özgür Özel, ortada bir mağduriyet olmamasına rağmen ısrarla üzüm üreticisinin mağdur edildiği algısı oluşturup, bu algı üzerinden siyasi rant devşirme gayesi taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanımız, 1 ay önce yaptığı açıklama ile üreticilerimizin arz fazlalığından kaynaklı fiyat düşmesi durumuyla karşı karşıya kalmasının önüne set çekmiştir. Çiftçilerimiz de üreticilerimiz de bilirler ki ürün arzı yeni başladığında, az miktardaki ürün yüksek fiyattan alıcı bulur. Bakan bey, ilerleyen süreçte arz fazlalığı oluşacağını, bu nedenle fiyatların düşeceğini bildiği için, 10 lira gibi bir fiyat belirleyerek oluşabilecek mağduriyetleri engellemiştir" dedi.

Ölçüsüz ve boyundan büyük, çapından geniş ifadeler kullanmıştır

Alımların başladığı günden itibaren üreticiden yoğun ilgi olduğunu söyleyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi verilerine göre alım başlangıcından bu güne kadar 1300 ton üzüm, ortalama 10 TL bedel ile alınmış. 3500 ton için de oluşturulmuş randevu bulunuyor. Tabloya baktığımızda, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamanın piyasayı yakından tanıyan bir yaklaşımla yapıldığını görebiliriz. CHP milletvekilinin iddia ettiği gibi üreticilerimizin mağdur edilmesi söz konusu değildir. Süreç olağan akışında ilerlemektedir ve arz fazlalığı oluştukça da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sunduğu fiyatlandırmanın faydası anlaşılacaktır. Özgür Bey, Sayın Bakan'a yönelik ölçüsüz ve boyundan büyük, çapından geniş ifadeler kullanmıştır. Kendisine ağzından çıktığı andan itibaren sözünün esiri olduğunu, bu açıklamalarının kendisini mahcup edeceğini hatırlatıyor, edepli olmaya davet ediyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:20
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Özgür Özel
  4. Hamza Dağ
  5. Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

  • ÇAKIR EFEÇAKIR EFE19 dk önce
    şu manisanın tescilli manyağı chp li soytarının söylediklerini önemsemek, o soytarıya cevap vermek İNSAN BEYNİ İLE ALAY etmektir. LÜTFEN.
  • VeliVeli20 dk önce
    Maçası yiyorsa etsin bakalım öyle lafla olmaz hadi hodri meydan
  • YiğitYiğit20 dk önce
    Yav arkadaş siyaset çoluk çocuğa cor cobuğa kaldı cehapeden bunlardan bisürü

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