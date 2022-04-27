  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Özgür Özel'den yeni provokasyon: Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir
Siyaset

CHP'li Özgür Özel'den yeni provokasyon: Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir

Gezi Kalkışması davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal açıklamalarını sürdürdü. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs provokasyonlarının fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını savunan Özel, "Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 01:07:00 -
CHP'li Özgür Özel'den yeni provokasyon: Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Kalkışması davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.

"Erdoğan'ı yine bir Gezi yenebilir"

Provokasyonların fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını, katıldığı Gerçek Gündem'in YouTube canlı yayınında savunan Özel, "Bizim birer birer hiçbirimizin kazanma şansı yok. Ama birlikte kazanabiliriz" diye konuştu.

"Yeniden birlik olalım" çağrısı

Yeni bir Gezi'ye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özel, "Erdoğan'ı ilk Gezi yenmişti, yine Gezi ruhu yenebilir. Bu illa kavga dövüşle olacak değil. Biz sandıkta gezi ruhuyla yeneceğiz. İstanbul seçimlerini de böyle aldık. Gezi'de bir gökkuşağı vardı yani bütün renklerin yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan durabiliyordu." diye konuştu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CHDPKK nin HAÇLI kırıntıları

İtlerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı

Terör örgütleri nin Haçlı nın itleri

Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanı na ve iradesine saldıran Haçlı köpekleri şerefsiz lerin namussuz ların ta kendileri dir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay