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Gündem CHP'li Özgür Özel'den ezber bozan çıkış: Sağlık Bakanı haklı
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CHP'li Özgür Özel'den ezber bozan çıkış: Sağlık Bakanı haklı

Muhalif tutumuyla tanınan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çin'den ithal edilecek aşıyı değersizleştirme çabalarına itiraz etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşıyla ilgili söylediklerinde haklı olduğunu belirten Özel, "Sağlık Bakanı’nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır" dedi. Özel, kendisinin aşıyı yaptıracağını ve çevresindekilere de tavsiye edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:12:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin ithal edeceği aşıya Çin malı değersizleştirmesi üzerinden güvensizlik oluşturulmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Sağlık Bakanı'nın söyledikleri, eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. Türkiye'nin laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım, bütün sevdiklerime de tavsiye edeceğim" dedi.

Aşı tartışmasını bir video açıklamasıyla değerlendiren CHP'li Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bu korona günlerinde korona belası kadar büyük bir bela çıktı. O da bilgi kirliliği ve dezenformasyon belası. Şimdi bu hem Türkiye'de hem dünyada bir aşı karşıtlığı üretmeye başladı.

Eczacı görüşüm: Bakan haklıdır

Birincisi şunu söyleyelim; ülkenin ithal edeceği aşıların üçüncü faz çalışmalarını tamamlamış, yayınlarını yapmış ve Türkiye'nin laboratuvarlarında da incelenmiş olması şartıyla bütün vatandaşlarımızın aşıyı vurdurması gerektiğini düşünüyorum.

Sağlık Bakanı'nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. Çin'in yaptığı ucuz bir takım kalitesiz üretimlerden dolayı 'Çin malı' söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değil. Ne yöntemle yapılacağı bellidir ve bu aşılar Türkiye'de de test edilecektir. 'Çin malı' nefreti, 'Çin malı' korkusu, 'Çin malı' değersizleştirmesi üzerinden Türkiye'nin ithal edeceği, şu anda da bulabileceği yüksek miktardaki tek aşı gibi görünen bu aşıya karşı bir güvensizlik yaratmayı, bir aşı karşıtlığı yaratmayı doğru bulmuyoruz.

Ben vurulacağım

Çin aşısının üçüncü faz çalışmasının yayınları tamamlanıp Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım. Bütün sevdiklerime, dostlarıma vurulmalarını tavsiye edeceğim. Bütün vatandaşlarımıza da sözümüze değer veren herkese de aşı olmalarını, bağışıklığa katkı sağlamalarını hem kendilerini hem toplumu korumalarını, bu belanın başımızdan def edilmesi için de bu sorumluluğu almalarını tavsiye ederim.

Bu konuda kutuplaşma olmaz

Ve Sağlık Bakanı'na çağrımdır: Bu konuda artık kutuplaşmanın, iktidar-muhalefet çelişkilerinin, tartışmalarının dışına çıkmak lazım. Bu konuda hep birlikte bir ulusal kampanya yürütmek lazım. Belki tüm liderlerin desteğini talep etmek lazım. Kamu spotlarında toplumun tüm kesimlerine, tüm siyasi partilerin liderlerine yer vermemiz lazım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız."

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