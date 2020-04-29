CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'saray rejimi' nitelendirmesi yaparak seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit etme cüretinde bulunarak bir skandala daha imza attı.

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor." şeklinde skandal iddialarda bulunan CHP'li Özel, "O son, bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız..." ifadelerini kullanarak büyük tepki topladı.

CHP'li Özgür Özel, savcı katillerine yakınlığıyla bilinen Helin Bölek'e de arka çıkmıştı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyesi Helin Bölek ile ilgili "Devlet, Helin Bölek'e, 'Korona geçince bir konser verirsiniz' dese, orada ölüm orucunu bırakacak. Orada o söz verilmiyor" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.