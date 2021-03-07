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Siyaset CHP’li Özgür Özel yalan siyasetini bırakmadı! Diyarbakır annelerinden sert tepki
Siyaset

CHP’li Özgür Özel yalan siyasetini bırakmadı! Diyarbakır annelerinden sert tepki

Evlatları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır anneleri, CHP’li Özgür Özel'in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı "Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi." açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 15:37:00 -
CHP’li Özgür Özel yalan siyasetini bırakmadı! Diyarbakır annelerinden sert tepki

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 552. gününde devam ediyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Ayşgegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özel'in kendilerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalara cevap verme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

"Ne sosyal medyadan bize cevap veriyor ne de bir açıklama yapıyor. Bizi duymuyor. Duyuyorsa da duymazlıktan geliyor." ifadelerini kullanan Biçer, şöyle konuştu:

"Özgür Özel'e soruyorum. 'Diyarbakır İl Başkanı daha önce geldi.' diyor. HDP'ye girip sonra bizim yanımıza geldi. 'Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi.' diyor. Tepki gösterenler ailelerdi. Bir buçuk yıldır annelerin, babaların feryatlarını görmediniz, buraya gelip boy gösterisi yaptınız. HDP'yi, PKK'yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz. Bize bir cevap vermediniz. Yaptığınız Twitter açıklamasında bile diyorsunuz ki 'Evlatları için mücadele eden...' HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık. Biz anneler ve babalar olarak diyoruz ki 'CHP artı HDP eşittir PKK.' Söylediğimizin arkasındayız. Gelişinizi samimim bulmadık. HDP ve CHP ittifak içinde. Bizim üstümüzden kirli siyaset yapmasınlar."

Babalardan Celil Begdaş ise ziyarette Özel'e tepki verdiğini ifade etti.

Özel'in kendisine "Sen eylem yapan aile değilsin." dediğini aktaran Begdaş, şunları aktardı:

"Anne ve babalar hepsi evlat peşinde, kim konuştuysa evladı için konuştu. Şimdiye kadar neredeydiniz? Oturma eyleminin başladığı ilk günlerde Sezgin Tanrıkulu paylaşım yaptı 'Evlatlarınız İstanbul'da.' dedi. Ben de ona 'Evlatlarımızı İstanbul'da ise niye getirmediniz?' dedim."

Bu arada Diyarbakır annelerine ziyaretler de sürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Kadınlar Komisyonu Başkanı Hatice Çelik ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek karanfil verdi.

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