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Siyaset CHP'li Özgür Özel 'teravih namazı' kararından rahatsız oldu
Siyaset

CHP'li Özgür Özel 'teravih namazı' kararından rahatsız oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ramazan ayında teravih namazının camilerde kılınma kararından rahatsızlığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:08:00 - 2021-03-31 20:14:15

CHP'li Özgür Özel, teravih namazlarının camide kılınacak olmasından rahatsızlığını dile getirerek, "Yasaklarsan kimse dininden olmaz" dedi.

"Camilerde teravih namazı kılınabilir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Ramazan ayında camilerde teravih namazının kılınacağından rahatsızlığını dile getirdi.

Teravih namazlarının en kalabalık namaz olduğunu söyleyen Özel, alınan kararı eleştirerek şunları söyledi:

"Geçen sene vaka sayısı 4 bin, camiler kapalı. Hem de teravihe, cumaya, vakit namazına kapalı. Cami kilitli kapalı. İçinde sembolik sayıda kişi kılabilir de yok. Abdest alma, içeri girme, namaz sırasındaki yakınlık, yere temas... Bilim Kurulu karar verdi. Bugün vaka sayısı 37 bin. Teravih serbest. En uzun ve en kalabalık namaz. Yatsıdan sonra. En uzun en kalabalık namaz, teravih serbest. Bu neyin anlayışı?"

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