CHP'li Özgür Özel şimdi ne cevap verecek? Yazıklar olsun size! Köstebek Özgür

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İBB'ye yönelik terör soruşturmasının ardından kardeşi hakkında bugün de FOX TV'de asılsız iddialarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel FOX TV'de "Süleyman Soylu sorumluluk altında olduğunu itiraf etmiş. Kardeşinin aranan listesinde olduğunu bilmeyenler teröristlerin ayakkabı numaralarını bilmekle övünüyor. Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

"KÖSTEBEK ÖZGÜR"

Çataklı Özel'İn paylaşımını alıntılayarak "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun!

Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok!

Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun. Köstebek Özgür" yanıtını verdi.

"NAMUSSUZLUĞUN DA BİR SINIRI VAR"

Dün İsmail Çataklı, Özgür Özel'in yalan söylediğini vurgulayarak, "Namussuzluğun da bir sınırı var. Yargı önünde sana hayatının en büyük bedelini ödeteceğim." demişti.

"GELİR HERKES GİBİ ADALETE HESABINI VERİR"

Çataklı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN İBB'YE YÖNELİK TERÖR SORUŞTURMASI

İçişleri Bakanlığı, 22 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alımlara yönelik incelemesini tamamlayarak raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de 1668 kişinin veya yakınının "terörle irtibatlı ve iltisaklı" olduğunu söylemiş, bu sözler sonrasında özel teftişle görevli müfettişler İBB'yi soruşturmaya başlamıştı. İBB, işe alımlar öncesinde güvenlik soruşturmalarının sağlıklı olarak yürütülmediğini, İçişleri Bakanlığı'nın bilgi vermediğini iddia etmişti.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMALARINI PERDELEMEK İÇİN BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI'YI HEDEF ALMIŞTI

Bu gelişmeden bir gün sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nın İBB çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesini perdelemek için yeni bir iddia ortaya atmıştı.

Özel, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum, bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de. Ondan sonra oturalım konuşalım. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var" sözlerini sarf etmişti.