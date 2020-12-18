CHP'li Özgür Özel haddini aştı! AK Parti'den yanıt gecikmedi

Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunarak, “Bu diktatörlük heveslisine, bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadelerinde bulundu.

Ak Parti'den yanıt gecikmedi

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.

AK Partili Ünal'dan Özel'e sert tepki

AK Partili Mahir Ünal, CHP'li Özel'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?" ifadelerini kullandı.

"Yine yenileceksiniz"

"18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin"

Sosyal medyadan tepki yağdı

Özel'in çizgiyi aşan açıklamaları sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da yorum yağmuru yapan vatandaşlar, "Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Özgür Özel iyice haddini aşarak Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.