  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Özgür Özel haddini aştı! AK Parti'den yanıt gecikmedi
Gündem

CHP'li Özgür Özel haddini aştı! AK Parti'den yanıt gecikmedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulundu. Özel'in, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:40:00 -

Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunarak, “Bu diktatörlük heveslisine, bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadelerinde bulundu.

Ak Parti'den yanıt gecikmedi

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.

AK Partili Ünal'dan Özel'e sert tepki

AK Partili Mahir Ünal, CHP'li Özel'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?" ifadelerini kullandı.

"Yine yenileceksiniz"

"18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin"

Sosyal medyadan tepki yağdı

Özel'in çizgiyi aşan açıklamaları sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da yorum yağmuru yapan vatandaşlar, "Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Özgür Özel iyice haddini aşarak Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler!
Medya

Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Islak saçlarıyla ekran karşısında yorumlarda bulunmasıyla bilinen CHP'li sunucu Nevşin Mengü, yetişkin olarak değerlendirdiği öğrencilerin ü..
Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar: Ekrem İmamoğlu büyük terbiyesizlik yaptı
Gündem

Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar: Ekrem İmamoğlu büyük terbiyesizlik yaptı

İP'ten ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu programda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadele..
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Yazar Haluk Özdil, gazeteci Murat Zurna'ya yaptığı açıklamada, ilaç ve aşılara ilişkin çok çarpıcı uyarılar yaptı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay