CHP'li Özgür Özel çok fena madara oldu! Resmen tren çarpmışa dönecek

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, zaman zaman dikkat çeksin diye yalan söylediğini itiraf eden CHP'li Özgür Özel'i çok fena madara etti. Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre altın rezervinde dünya birincisi olan Merkez Bankası'nda ne var ne yoksa eritip vatandaşa takacaklarını söyleyen Özel'i eşekten düşmüşe döndüren Altınok, yazısında şunları kaydetti:

" "Tam takır kuru bakır" dedikleri Hazine'deki altınları nihayet gören CHP'li Özgür Özel aç tavuk misali düşlerde...

Zaman zaman dikkat çeksin diye yalan söylediğini itiraf eden Özel, Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre altın rezervinde dünya birincisi olan TC Merkez Bankası'nda ne var ne yoksa eritip vatandaşa takacaklarını söylüyor.

Seçimden hemen sonra da emekliye 15 bin TL çifte bayram ikramiyesi vereceklermiş.

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CHP'li meşhur Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ın zamanında uyardığı gibi, "Ya bayram ikramiyesiyle gider kurban falan alırsa bu ayak takımı?"

Artık yapacak bir şey yok...

Bugünlerde iftarları kaçırmayan Evladı Fatihan Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi, nasıl olsa seçimi kazanırlarsa takiye yapmak zorunda kalmayacaklar. O zaman kadar atış serbest. Hesabın kitabın, mantığın bir önemi yok.

Ne var ki dolgun bayram harçlığı vaat ettikleri emeklinin oğlu, kızı, torunu arasında illaki CHP'li belediyelerde çalışan vardır.

Kendilerine kova kova para vaat eden CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bayram ikramiyelerinin ertelendiğini falan duyuyorlardır.

Evet, şu an Türkiye'deki grevlerin tamamı muhalefetin yönettiği belediyelerde. (Tez konusu olmaz mı?)

Toplamda iktidar partisinden daha büyük bir belediye bütçesine sahip olmakla övünen CHP'nin belediyeleri, üçe beşe katladıkları borçlanmaya rağmen daha personelin maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemiyor. Yaptıkları maaş zammı da Türkiye ortalamasının çok altında

Bence CHP'nin yapması gereken, önce emekliyi, EYT'liyi Erdoğan'ın verdiği zamlı maaşları ödemeye devam edeceğine, kesinti yapmayacağına ikna etmek.

Bu vaade inan olur mu bilmem ama en azından alay konusu olmayacağı açık.

Zira iktidarlarının kaç yılının, kredi musluklarını gevşetecekler dediği Batı'nın, IMF'nin dayatacağı kemer sıkma tedbirleriyle geçeceği merak konusu. Ali Babacan alttan alta sufle veriyor.

Anasını babasına satan ve seçim sonrası Türkiye ile balayına girmeyi arzulayan Londra'daki, Wall Street'teki tefeciler, Türkiye'yi karşılıksız seviyor, yapmazlar öyle şey mi diyorsunuz?"