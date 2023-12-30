CHP’li Özgür Özel böyle itiraf etmiş: “Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz” demişti. "YİNE SIKIŞTILAR" IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlık” görevine atadığı bölücü Nuşiveran Elçi’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyon kanalı Rudaw’a röportaj verirken salondaki Türk Bayrağını kaldıranlar Atatürk üstünden prim yapmaya çalışıyor.
IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlık” görevine atadığı bölücü Nuşiveran Elçi’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyon kanalı Rudaw’a röportaj verirken salondaki Türk Bayrağını kaldıranlar Atatürk üstünden prim yapmaya çalışıyor.
CHP Grup Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel Atatürk itirafı yapmıştı. Bodrum’da bir etkinliğe katılan Özel, CHP’deki durumu Sezen Aksu’nun “Masum Değiliz Hiçbirimiz” şarkısıyla özetleyip, “Kaybettik, gereğini yapmak lazım. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bunda kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” demişti.
Anlaşılan CHP yine sıkıştı. Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa maçını gerekçe göstererek Milli Mücadeleden ve Atatürk’ten bahsederek Özgür Özel’in dediği gibi alkış almaya çalışıyorlar.
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SÜPER KUPA’DA FETÖ İZİ
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncuları maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına ve tribünlerde "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazan pankartlara izin verilmedi iddiası Bu slogan 15 Temmuz darbe girişimindeki ‘Yurtta Sulh Konseyi’ni akla getirdi. Sonuçta iki takım da maça çıkmayı reddederken, Süper Kupa finali iptal oldu. Yaşananlar Türkiye'de büyük ses getirirdi ve CHP’ye Atatürkçülük üzerinden prim yapma fırsatı doğurdu.
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalindeki skandalı Halil Konakçı deşifre etti! Oyun çok büyük çok