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Gündem CHP’li Özgür Özel böyle itiraf etmiş: “Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz” demişti. "YİNE SIKIŞTILAR" IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi
Gündem

CHP’li Özgür Özel böyle itiraf etmiş: “Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz” demişti. "YİNE SIKIŞTILAR" IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:38:00 - 2023-12-30 11:41:58
CHP’li Özgür Özel böyle itiraf etmiş: "Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz" demişti. "YİNE SIKIŞTILAR" IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlık” görevine atadığı bölücü Nuşiveran Elçi’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyon kanalı Rudaw’a röportaj verirken salondaki Türk Bayrağını kaldıranlar Atatürk üstünden prim yapmaya çalışıyor.

IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlık” görevine atadığı bölücü Nuşiveran Elçi’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyon kanalı Rudaw’a röportaj verirken salondaki Türk Bayrağını kaldıranlar Atatürk üstünden prim yapmaya çalışıyor.

 

CHP Grup Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel Atatürk itirafı yapmıştı. Bodrum’da bir etkinliğe katılan Özel, CHP’deki durumu Sezen Aksu’nun “Masum Değiliz Hiçbirimiz” şarkısıyla özetleyip, “Kaybettik, gereğini yapmak lazım. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bunda kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” demişti.

Anlaşılan CHP yine sıkıştı. Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa maçını gerekçe göstererek Milli Mücadeleden ve Atatürk’ten bahsederek Özgür Özel’in dediği gibi alkış almaya çalışıyorlar.
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SÜPER KUPA’DA FETÖ İZİ

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncuları maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına ve tribünlerde "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazan pankartlara izin verilmedi iddiası Bu slogan 15 Temmuz darbe girişimindeki ‘Yurtta Sulh Konseyi’ni akla getirdi. Sonuçta iki takım da maça çıkmayı reddederken, Süper Kupa finali iptal oldu. Yaşananlar Türkiye'de büyük ses getirirdi ve CHP’ye Atatürkçülük üzerinden prim yapma fırsatı doğurdu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bir organızasyon bu kadarmı kötü yönetilir bunu yapanlardan derhal hesap sorulmalı hatta fetö cu varmı yokmu bakılmalı bütün bu aymazlıklar AK partinin hanesine eksi yazıyor ona göre.
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