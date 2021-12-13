CHP'li Özgür Özel aba altından sopa gösterdi: Sakın adayımız kim diye konuşmayın
Her fırsatta 'erken seçim' naraları atan zillet ittifakı bileşenlerinin daha Cumhurbaşkanı adayı bile belli değilken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den partililere uyarı geldi.
YENİ AKİT / ANKARA
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek tek adam rejimi diyen ve her fırsatta erken seçim naraları atarak sözde güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemlerinde bulunan Zillet ittifakı bileşenleri daha Cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemedi.
Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği ve konunun tartışma boyutuna geldiğini itiraf eder nitelikte sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adayımız kim’ tartışmasının içine sakın düşmeyin! Bir masa kurulacak en doğru karar verilerek cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Türkiye yeniden demokrasiye taşınacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracak ittifak demokrat bir cumhurbaşkanı adayını belirleyecek!” ifadelerini kullandı.