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Gündem CHP'li Özel'den Erdoğan'a hadsiz benzetme! İyice zıvanadan çıktılar
Gündem

CHP'li Özel'den Erdoğan'a hadsiz benzetme! İyice zıvanadan çıktılar

Yeniakit Publisher
2023-05-03 06:55:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı yayında haddini aşan sözlere imza attı. Özel yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetme yaparken aynı zamanda AK Parti'ye gönül veren kişileri de hedef tahtasına koydu.

HDP yanında 6'lı Koalisyon'un da adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde görev alan Özgür Özel katıldığı canlı yayında hadsiz bir benzetmeye imza attı.

 

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI HADSİZ SÖZLER

CHP Grup Başkanvekili Özel seçimlere günler kala provokatif bir açıklamaya yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik siyaset ve ahlak dışı ifadeler kullandı.

 

"HIRLIYORLAR" DİYEREK KÖPEK BENZETMESİ YAPTI

Özel yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve temsil ettiği milyonlara "hırlıyorlar" diyerek köpek benzetmesi yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

#HADDİNİBİLÖZGÜRÖZEL ETKİLETİ BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Özel'in yaptığı bu benzetme sosyal medyada büyük tepki çekerken #HaddiniBilÖzgürÖzel etiketiyle kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

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