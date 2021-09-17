  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Özel polislerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı! Valilik ağzının payını verdi
Siyaset

CHP'li Özel polislerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı! Valilik ağzının payını verdi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in itibarsızlaştırmaya çalıştığı polislerle ilgili iddiasına Mersin Valiliğinden yalanlama geldi. Valilik Özel'in açıklamasının art niyetli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 19:41:00 -
CHP'li Özel polislerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı! Valilik ağzının payını verdi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden polisleri hedef aldığı paylaşımlar dolayısıyla Mersin Valiliğinden tepki ve bilgilendirme açıklaması geldi. Valilik, "Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır." ifadelerine yer verdi. 

Mersin Valiliğinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Mersin'e giden (Başkan) Erdoğan'ın koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı" iddiaları üzerine flaş bir açıklama geldi.

Özgür Özel'e yalanlama

Valilik açıklamasında, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır." cümlelerine yer verildi.

"Polislerimiz uygulama yapmıştır"

Açıklamada, "Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"Tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir"

"Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir." sözleriyle Valilik, asılsız iddialara yanıt verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay