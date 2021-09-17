CHP'li Özel polislerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı! Valilik ağzının payını verdi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden polisleri hedef aldığı paylaşımlar dolayısıyla Mersin Valiliğinden tepki ve bilgilendirme açıklaması geldi. Valilik, "Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır." ifadelerine yer verdi.

Mersin Valiliğinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Mersin'e giden (Başkan) Erdoğan'ın koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı" iddiaları üzerine flaş bir açıklama geldi.

Özgür Özel'e yalanlama

Valilik açıklamasında, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır." cümlelerine yer verildi.

"Polislerimiz uygulama yapmıştır"

Açıklamada, "Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"Tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir"

"Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir." sözleriyle Valilik, asılsız iddialara yanıt verdi.