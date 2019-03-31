0553 313 94 23

CHP’li Özel oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 16:08
CHP’li Özel oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda kullandı.


CHP’li Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna geldi. Burada vatandaşlar ve görevlilerle selamlaşan Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, “Yoğun bir seçim döneminden sonra bugün oy verme gününe kavuşmak demokrasi açısından çok önemli. 40 ilde 250’ye yakın ilçede kampanya yürüttüm. Kendi memleketimizde de koşar adım, sonra derece sıkışık bir programla kendi adaylarımıza destek vermeye çalıştık. Bu seçim ilk kez deneyimlenen bir durum, yerelde ittifak durumu. Bu sandıklardan en iyi sonuçların çıkmasını temenni ediyorum. Manisa huzur içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimlere devam ediyor. Şu ana kadar üzücü veren tek haberi Malatya’nın Pütürge ilçesinden aldık. Saadet Partisi’nin bir sandık görevlisinin ve müşahidinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Bugüne kadar hep siyasiler olarak biz konuştuk dün akşam 6’dan itibaren biz sustuk halk konuşuyor. Halkın tercihlerinin en adil şekilde sandığa yansıması lazım. Çıkacak sonuç hepimiz için demokrasi gereği başımızın tacı olacaktır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31 Mart Van yerel seçim sonuçları AK Parti HDP oy oranları
    1. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    2. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    3. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    4. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    5. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    6. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    7. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    8. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    9. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    10. Van’da oy sayımı başladı
    11. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    12. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    13. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    14. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    15. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    16. Siyasi partilerin il başkanları da..
    17. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    18. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    19. Akbaşoğlu: "Millet ne derse ona göre..
    20. Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı,..
    21. Ahmet Aras oyunu kullandı
    22. Gündemi sarsan şok iddia! "Suudi..
    23. Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si..
    24. Sınıra komando takviyesi
    25. Muş’ta oy verme işlemi sona erdi
    26. "İllerden 310 seçim olayı bilgisi..
    27. Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de oy verme..
    28. Bakanlık açıkladı: 4 kişi hayatını..
    29. Temel Karamollaoğlu'ndan Malatya'daki..
    30. Silivri seçim sonuçları son dakika |..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin