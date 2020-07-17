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Gündem

CHP'li onur üyesi isyan bayrağını çekti: Kurultayı durdurun çağrısı

CHP'de kurultay öncesi gerilim tırmanıyor. CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, önümüzdeki hafta sonu yapılacak 37. olağan kurultayında dışarıda bırakıldıkları gerekçesiyle, kurultayın durdurulması talebiyle Beykoz Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:05:00 -
CHP'li onur üyesi isyan bayrağını çekti: Kurultayı durdurun çağrısı

Mahkemeye sunduğu dilekçede, parti yönetiminin pandemi gerekçesiyle kurultay onur üyelerini salon dışında bırakma kararı aldığını ve bunun siyasi partiler kanunu ile CHP tüzüğüne aykırı olduğunu belirten Yarman, "Kurultayda her 'onur üyesi' gibi yer alma hakkım, söz alma ve bu doğrultuda görüş bildirme, eleştiride bulunma, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu gibi üst yönetim basamaklarına tüzük koşulları çerçevesinde aday olma hakkım vardır.

Parti yönetiminin bizleri dışarıda bırakan kararı Siyasi Partiler Kanunu'nun, 12, 13, 14 ve 15. maddeleri zemininde güvence altına alınmış bulunan, 'Temel Hakların Korunması' ve CHP tüzüğünün 46. maddesine aykırıdır.

Bu çerçevede, kurultayın kapalı bir oturum şeklinde yapılması, CHP Kurultay Yönetmeliği madde 13 itibarıyla parti merkez yönetim kurulunun kararıyla değil, ancak kurultay kararıyla gerçekleşebilir. Kurultay kapalı değil, her ahval ve şartta açık olarak başlamak zorunluluğundadır. Kurultay bu durumda icra edilemez" diye konuştu.

Sert eleştiri

Delegelere mesaj da gönderen Tolga Yarman, parti yönetimini eleştiren açıklamalarda bulundu. Yarman, "Asla seyirci kalmayacağız" başlığıyla gönderdiği mesajında, "Önümüzdeki kurultayda, eğer bir şeyleri kökten değiştiremezsek içimiz acısa da yine bir 'Ekmek için Ekmel' vakasıyla karşılaşacağız." dedi.

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