CHP'li Okuyan'ın mağdur ettiği EYT'liler bakın kime sığındı: Denize düşüp yılana sarıldılar!

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan grup adına açıklama yapan

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, siyasi partilerden noter tasdikli taahhüt alacaklarını söyledi.

Emekli olmak için kanunen gereken prim sayısını doldurmalarına karşın yaşları gelmediğinden dolayı emekli olamayan kişiler önümüzdeki seçimlerde partilerden taahhüt isteyecek. CHP'li Yaşar Okuyan tarafından yapılan düzenleme ile emekli olabilmek için yaşlarını doldurmayı bekleyen grup adına açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, iktidara talip olan muhalefet partilerinden noter tasdikli taahhüt isteyeceklerini söyledi.

'Tastiği görelim oy verelim'

Özüpak, "Biz diyoruz ki, seçim beyannamelerinin içerisinde yer alıyoruz. Güvence istiyoruz. Bize 'noter tasdikli taahhüdünüzü vereceksiniz, iktidara talipseniz, güvencesini yazılı istiyoruz' dedik. Kendileri de 'evet' dediler. Yakın zamanda noter taahhüdünü kendilerinden teslim alacağız." dedi.