CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı'ndan "pes" dedirten LGBT savunması! Konuştukça battı, battıkça konuştu

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CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı, belediyeleri bünyesinde kurulan LGBT merkezini önce, "Belediyemize değil, belediyemizin gençlik birimlerine ait bir merkez." diye savunarak komik duruma düşmüştü.

CHP'li Erdem bugün düzenlediği basın toplantısında ise, hedefin Nilüfer Belediyesi değil CHP olduğu öne sürdü.

"Bir yerden düğmeye basıldı" hezeyanını paylaşan Erdem, belediyelerinde LGBT merkezi kurulduğunu "belediyemizde değil belediyemizin gençlik biriminde kuruldu." şeklindeki kelime oyunuyla yine inkar ederek, şöyle konuştu:

Bir anda sosyal medyada, yandaş basında ve birçok internet yayınında aynı başlığı görür olduk. 'CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu' başlığıyla servis edilen asılsız haberler yayınlandı. Hemen yazılı bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu söyledik. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; Nilüfer Belediyesi'nin LGBT bireylere özel herhangi bir merkezi yoktur.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında sapkınlığı meşrulaştıran CHP'nin belediye başkanı, yaptıkları rezaleti şöyle savundu: Gençleri şiddet kavramını sorgulamaya yöneltmesi bakımından bu da doğru bir iştir. Yandaş basının bu süreçte attığı başlıklar nasıl bir nefret suçu işlendiğinin kanıtıdır. Sonuç itibarıyla bu siyasi bir linç girişimidir ve öyle anlaşılıyor ki asıl hedef CHP'dir.