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Medya CHP'li Namık Tan, ABD’nin “fahri” Ankara Büyükelçisi gibi! Şu işe bakın hele
Medya

CHP'li Namık Tan, ABD’nin “fahri” Ankara Büyükelçisi gibi! Şu işe bakın hele

Yeniakit Publisher
2024-06-15 16:25:00 -
CHP'li Namık Tan, ABD’nin "fahri" Ankara Büyükelçisi gibi! Şu işe bakın hele

Tamer Korkmaz, "Namık Tannenbaum" olarak nitelendirdiği CHP'li Namık Tan'ın ABD ile ilişkilerini ele aldı. Tan'ın, ABD'nin "fahri" Ankara Büyükelçisi gibi hareket ettiğini yazan Korkmaz, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye ile ilgili açıklamalarını da değerlendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, "Namık Tannenbaum" olarak nitelendirdiği CHP'li Namık Tan'ın ABD ile ilişkilerini ele aldı. Tan'ın, ABD'nin "fahri" Ankara Büyükelçisi gibi hareket ettiğini yazan Korkmaz, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye ile ilgili açıklamalarını da değerlendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın Özgür Hususi ile yaptığı iki görüşmede de yer alan CHP’li Namık Tannenbaum…

-ABD’nin “fahri” Ankara Büyükelçisi gibidir.

***
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’nin Ankara Elçisi Jeff Flake…

-Sonbaharda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Misal: Onun yerine Tannenbaum’u atasalar, zinhar eğreti durmaz!

DİPLOMAT DEĞİL, İLLÜZYONİST

Jeff Flake, Reuters’a verdiği demeçte şöyle demiş:

“Türkiye ile stratejik ortaklığımız hiç olmadığı kadar güçlü!”

***

“Yalanın ‘kuyruklusu’ nasıl oluyor?” diye soranlar varsa, şayet; bundan daha iyi bir örnek bulmaları zordur.

Türkiye, “stratejik düşmanı” ABD ile gizli harp halinde iken; Jeff Flake’in işbu sözleri bir madrabazlık başyapıtı olarak sahne alıyor. (...)"

 

 

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